Loreto, de groene hotspot van Peru

Laatst geüpdatet op augustus 16, 2024 by Redactie

Loreto, een fascinerende regio in het noordoosten van Peru, is de thuisbasis van de Amazone rivier, maar ook van de zeldzame roze dolfijn, de zeekoe, de gigantische waterlelie Victoria Amazonica, de enorme kapokbomen (ceibaboom) die meer dan 70 m hoog worden en het Pacaya Samiria National Reserve. Deze regio is bedekt met tropisch regenwoud en wordt beschouwd als een groene hotspot voor elke natuur- en avontuurliefhebber. Stap uit je comfortzone en maak kennis met een verbazingwekkende wereld en een ongekende biodiversiteit.

Fascinerende flora en fauna

Het tropisch regenwoud in Loreto is een van de meest bio diverse ecosystemen ter wereld. De unieke natuurlijke omgeving is het leefgebied van talloze planten en dieren, waarvan vele endemisch zijn voor deze regio. Je vindt er duizenden plantensoorten, waaronder de majestueuze ceibaboom (kapokboom) en de kleurrijke heliconia, die je misschien kent van de bloemist…

Deze diversiteit aan flora draagt bij aan het unieke karakter van het regenwoud en vormt een prachtige natuurlijke habitat voor talloze diersoorten. Dit maakt de fauna van Loreto net zo indrukwekkend. Zo zwemt in de wateren van de machtige Amazone-rivier de bedreigde roze rivierdolfijn, een van de meest iconische bewoners van de regio.



Er zijn nog meer zeldzame diersoorten te zien, zoals de reuzenotter, de luiaard en verschillende apensoorten, waaronder de kleine tamarins. Daarnaast leven er in de moerassen en rivieren reptielen zoals de kaaiman, talrijke kikkers en verschillende soorten schildpadden, waaronder de taricaya schildpad. Om de populatie te versterken, werden een paar jaar geleden ongeveer 5.000 jonge taricayas vrijgelaten in het Peruaanse regenwoud. In maart 2024 heeft de National Service of Natural Areas Protected by the State (Sernanp) nog eens 2.000 taricayas vrijgelaten in hun natuurlijke habitat in het Airo Pai Communal Reserve, gelegen in Loreto.

Thuisbasis van de zeldzame roze dolfijn ©Ernesto Benavides / PROMPERÚ

Beschermde natuur in Pacaya Samiria National Reserve

Zo’n 20.000 vierkante km (ongeveer de helft van Nederland) in Loreto vormt het Pacaya Samiria National Reserve en staat bekend om zijn ongelooflijke biodiversiteit en de rijke cultuur van de inheemse gemeenschappen die er wonen.



Een van de meest opvallende kenmerken van Pacaya Samiria is de overvloed aan rustige meren, kreken, rivieren en wetlands, waardoor het een van de beste locaties ter wereld is voor ecotoerisme en wildlife observatie. Bovendien is het reservaat de thuisbasis van beschermde diersoorten zoals de reuzenotter, de roze dolfijn, de amazone-manatee (familie van de zeekoe) en de charapa schildpad. De beste manier om het gebied te verkennen is per boottocht, laat je langzaam meevoeren om deze ongerepte natuur te ervaren.

Boottocht in het Peruaanse regenwoud © Gihan Tubbeh / PROMPERÚ

Avontuurlijke activiteiten

Een bezoek aan het regenwoud maak je zo avontuurlijk als je zelf wilt. Dat doe je te voet of over het water. Elke activiteit is een beleving op zich. Aangezien veel leven zich in de bomen afspeelt, geeft een canopy-parcous een uniek inkijkje in dit deel van het regenwoud. Via lange hangbruggen wandel je letterlijk tussen de boomtoppen en vanaf hoge plateaus heb je een panoramisch uitzicht over de groene wereld. Daarnaast maak je natuurlijk een begeleide bushwandeling door de weelderige vegetatie, overdag en ’s nachts, die je een hele nieuwe kant van het regenwoud laat zien. Je gids spot dieren in perfecte schutkleuren, die je zelf waarschijnlijk nooit had opgemerkt.



Vanaf het water beleef je het regenwoud weer anders en heb je de kans om zeldzame diersoorten in hun natuurlijk omgeving te ontdekken. Vanuit lodges en eco-centra worden verschillende boottochten aangeboden. Voor de ervaren bezoekers is een meerdaagse kanotocht een ongekend avontuur.

Ontmoeting met lokale gemeenschappen

Een reis naar het Peruaanse regenwoud is niet alleen een ontmoeting met de natuur, maar ook met de inheemse gemeenschappen, waaronder de Cocama, Yagua en Bora, die al eeuwenlang in harmonie leven met hun omgeving. Hun diepgaande kennis van de natuur en traditionele ecologische wijsheid is indrukwekkend. Verschillende gemeenschappen verwelkomen bezoekers en maken hen deelgenoot van hun tradities, rituelen, levensstijl, dagelijkse routines, authentieke ambachten en het gebruik van planten en kruiden.



Ze organiseren ook wandelingen door de jungle, boottochten en workshops. Deze vorm van duurzaam toerisme laat bezoekers kennismaken met een hele andere wereld. Tegelijkertijd draagt het bij aan de lokale economie en de bescherming van de natuur.

Casa de fierro op het Plaza de Armas in de stad Iquitos ©PROMPERÚ/Juan Puelles

Iquitos, toegangspoort tot de Amazone

De hoofdstad van Loreto, Iquitos, is de grootste stad ter wereld die niet over de weg bereikbaar is. Gelegen aan de majestueuze Amazone, te midden van het weelderig regenwoud, is Iquitos de toegangspoort tot de Peruaanse Amazone. Wat meteen opvalt is de gastvrijheid van de bevolking. Het klimaat is net zo warm als de positieve energie van de mensen. Waar je ook komt, iedereen is gastvrij en vriendelijk.



Maar er is natuurlijk meer dat deze levendige stad te bieden heeft. Bezoek het Main Square, de kathedraal en leer meer over de inheemse bevolking in het Museum van Inheemse Culturen in het Amazonegebied. De stad is ook rijk aan cultuur, met een fascinerende mix van oude tradities en koloniale invloeden. Een van de best bewaarde geheimen is misschien wel de rijke en gevarieerde gastronomie.

Typisch junglevoedsel in Iquitos ©PROMPERÚ/ Federico Romero

Voor wie van authentieke smaken houdt en de typische keuken van het Amazonegebied wil verkennen, is eten in de Peruaanse jungle een zintuiglijke ervaring. Elke hap is een combinatie van smaken, aroma’s en texturen die de rijkdom en diversiteit van het ecosysteem in het Amazonegebied weerspiegelen. Een van de belangrijkste elementen van de keuken van Iquitos is het gebruik van verse, lokale ingrediënten, van zoetwatervis tot exotisch fruit, alles wordt gevonden in zijn puurste en meest natuurlijke staat. En bananenbladeren en bijao bladeren zijn fundamenteel voor de lokale keuken, ze worden gebruikt als natuurlijke wikkels voor het koken van voedsel, wat een traditie is van generatie op generatie.