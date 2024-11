Nieuw bij HGTV in december 2024

Laatst geüpdatet op november 20, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van december 2024!

Celebrity IOU | vanaf woensdag 4 december om 20:30 uur

Actrice en zangeres Mandy Moore wil haar steun en toeverlaat Celina (alias ‘CeCe’) graag in het zonnetje zetten, omdat zij haar al jaren met van alles helpt. En wat is er dan mooier om iets terug te doen in de vorm van een huisrenovatie! Moore roept hiervoor de hulp in van designerbroers Drew en Jonathan Scott die wel raad weten met dit verzoek. Het is de eerste klus die ze doen in het nieuwe seizoen van Celebrity IOU, waarin Amerikaanse beroemdheden iets terug willen geven aan mensen in hun omgeving, die grote impact hebben gehad op hun leven. CeCe helpt Moore al vijftien jaar met van alles – als nanny, kok en huismanager – en is zo echt een goede vriendin geworden. Omdat CeCe graag in haar eigen tuin is waar ze veel etentjes geeft, besluiten Moore en de Scott-broers de buitenruimte een flinke upgrade te geven. Als CeCe eenmaal het resultaat ziet, kan ze bijna niet geloven dat het haar tuin is! Andere beroemdheden die voorbijkomen in dit nieuwe en leuke seizoen zijn acteurs Wanda Sykes, Rachel Brosnahan, Danny Trejo, Zach Braff, Jennifer Jason Leigh, Mira Sorvino en skateboarder Tony Hawk.

> Kijk vanaf woensdag 15 januari het hele seizoen op HBO Max

Bargain Block | vanaf zaterdag 28 december om 20:30 uur

Waar anderen een rampzalige bouwval zien, zien Keith en Evan een droomhuis. De twee renovatie-experts zijn zowel privé als zakelijk elkaars partners en zien het als hun missie de meest vervallen panden van Detroit transformeren tot fantastische en unieke starterswoningen. Huis voor huis. Nadat ze in het vorige seizoen van Bargain Block het vervallen Fairytale House hadden opgeknapt, is het nu tijd voor het huis ernaast. En dat verkeert in een nog vreselijkere staat. Hun vaste verkoopmakelaar Shea gaat bijna over haar nek als ze door de uitgewoonde woning loopt, maar Keith en Evan zien al meteen de potentie. De sfeervolle openhaard mag blijven en ook een stoel en een tafel worden gespaard. Voor de rest is het slopen, breken en opbouwen. Kunstenaar Keith wil de woning inrichten in een stijl die hij cottage core noemt: een over the top-versie van een knusse cottage. Nostalgisch, maar sjiek. Vanwege het slechte en natte weer loopt de planning wel vertraging op, maar als de deuren eenmaal opengaan, zijn alle bezoekers positief verrast. Weer een huis gered – op naar de volgende.

> Kijk vanaf zaterdag 25 januari het hele seizoen op HBO Max

Unsellable Houses | vanaf maandag 30 december om 21:30 uur

Tweelingzussen Leslie Davis en Lyndsay Lamb hebben een neusje voor het waardevoller maken van huizen. Of het nu gaat om het pimpen van een totaal onverkoopbaar huis of om het verbeteren van het woongenot van eigenaren die toch liever blijven wonen. In het nieuwe seizoen van Unsellable Houses helpen ze weer een aantal cliënten met het upgraden van hun huis, zodat het meer in waarde stijgt dan dat ze eraan besteden. Zoals voor Chris en Janine die eigenlijk op zoek waren naar een nieuw huis, maar toen bedachten dat het opknappen van hun bestaande woning financieel misschien veel slimmer was. Dat hoef je tegen de bevlogen tweeling geen twee keer te zeggen. Van de gedateerde woning met saaie tuin maken ze een walhalla waar de eigenaren nog jaren met plezier in kunnen wonen én die ook nog in waarde is toegenomen. Twin-win!

> Kijk vanaf maandag 24 maart het hele seizoen op HBO Max

House Hunters Ho Ho Home | vanaf donderdag 19 december om 20:30 uur

Handelt de kerstman nu ook al in huizen? Daar lijkt het wel op in het speciale programma House Hunters Ho Ho Home. Albie Mushaney is een vrolijke makelaar uit Salem, Oregon en tevens een zeer goed lijkende kerstman-imitator. Met zijn vaste grijze baard en sterke brede torso (hij tilt boomstammen op alsof het luciferhoutjes zijn) ziet hij er ook zonder pak al uit als de kerstman. En in deze tijd van het jaar vindt de makelaar annex kerstmis-missionaris het dan ook extra belangrijk dat zijn klanten nog vóór de feestdagen hun droomhuis vinden, zodat ze er warmpjes bijzitten tijdens de gezelligste dagen van het jaar. Zo helpt hij het jonge koppel Andy en McKenzie en hun 5-jarige zoontje in het vinden van een huis dat aan al hun eisen voldoet. Maar daar blijft het niet bij. Als het huis wordt opgeleverd, heeft de kerstmismakelaar nog een flinke verrassing in petto die de kopers niet snel zullen vergeten.

Holiday Crafters Gone Wild | vanaf donderdag 26 december om 11:00 uur

Inspiratie opdoen voor je kerstversiering? Kijk dan zeker naar de leuke kerstspecial Holiday Crafters Gone Wild. Hierin gaan vier creatieve duo’s de strijd aan om de mooiste, origineelste en sfeervolste versieringen te maken voor de feestdagen. Wie kleedt de eettafel het gezelligst aan met een mooi pronkstuk in het midden? Wie weet de kerstboom zo creatief mogelijk vol te hangen met zelfgemaakte ornamenten en roterende delen. En wie versiert uiteindelijk de buitenkant van het huis het aantrekkelijkst en maakt er een heerlijke holiday sweet street van? Het programma wordt gepresenteerd door fashion expert Jay Manuel en de jury bestaat uit designer Kim Myles en party planner Mikie Russo. De vier duo’s hebben allemaal al op hun eigen manier ervaring in knutselen of vormgeven, dus de lat ligt hoog. Toch kan er aan het einde maar één team overblijven dat naast de eervolle trofee ook een prijs van 10.000 dollar wint. Daar kun je heel veel leuke kerstinkopen mee doen!

> Kijk vanaf maandag 26 december ook op HBO Max