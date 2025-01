Nieuw bij HGTV in januari 2024

Laatst geüpdatet op december 31, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van januari 2024!

Brother vs Brother | vanaf donderdag 2 januari om 20:30 uur

Designbroers Drew en Jonathan Scott werken dit keer niet samen om de mooiste huizen te renoveren, maar tegen elkaar. In Brother vs Brother gaan ze de strijd met elkaar om uit te maken wie van de twee de beste designer is. Ze nemen elk een bouwvallig huis onderhanden dat ze naar eigen stijl renoveren. De broer die de meeste waarde weet toe te voegen, mag met de eer strijken. Drew stelt voor om deze challenge extra uitdagend te maken door de tweestrijd in het prijzige Los Angeles te doen, waar huizen van miljoenen dollars staan. Dat geeft hem ook een voordeel, omdat hij er zelf woont en zo de nodige voorkennis heeft over wat kopers hier belangrijk vinden. Jonathan is niet bang voor dit voordeel en gaat akkoord met de locatie. Ze bekijken twee huizen in Drews woonbuurt, waarvan eentje zelfs letterlijk naast zijn eigen huis staat. Het zijn huizen die allebei rond de 2,5 miljoen dollar kosten – in de slechte staat waarin ze nu nog zijn. Niet eerder hebben ze aan de zulke duren huizen mogen sleutelen. Als ze onderling bepaald hebben wie welk huis onder handen mag nemen, kan de broederstrijd beginnen. De onafhankelijke designer Orlando Soria van het HGTV-programma Build Me Up zal aan het einde besluiten welke broer deze unieke challenge wint.

> Kijk vanaf donderdag 6 februari het hele seizoen op HBO Max

Flip or Flop Vegas | vanaf zaterdag 4 januari om 11:00 uur

Dat je in Las Vegas in één klap veel geld kunt winnen of verliezen, is bekend. Maar aannemer Aubrey en designer Bristol wagen hun gokje liever op de huizenmarkt dan aan de casinotafel. Dat is namelijk waar hun expertise ligt als doorgewinterde flippers van woningen. Het echtpaar weet als geen ander waar behoefte aan is in Sin City en weet ook precies hoe je een bouwvallige woning in no-time kunt opknappen om hem met winst te verkopen. Toch schrikken ze zelf ook weleens als ze een woning zien, zo blijkt uit de eerste aflevering van Flip or Flop Vegas. De woning die ze op het oog hebben, ziet er aan de buitenkant fraai uit, maar blijkt binnenin compleet verwaarloosd door een hond die zijn sporen en geuren overal heeft achtergelaten. Er moeten zelfs delen van muren verwijderd worden om de pislucht weg te krijgen. Toch weten ze van dit stinkhol weer een fraai paleisje te maken dat de aandacht van veel makelaars trekt. Maar zit er ook voldoende winst in om hun kosten terug te verdienen? Of hebben ze dit keer verkeerd gegokt?

> Kijk vanaf zaterdag 25 januari het hele seizoen op HBO Max

Selling The Big Easy | vanaf vrijdag 10 januari om 20:30 uur

New Orleans is een van de populairste steden van Amerika. Want wie wil er niet wonen in de Big Easy met zijn karakteristieke woningen en bruisende binnenstad? Maar is een geschikte woning vinden er wel zo easy? Laat dat maar over aan de enthousiaste makelaar Brittany Picolo-Ramos en haar bevlogen team. Zij kennen de huizenmarkt hier als hun broekzak en helpen kopers graag in het vinden van hun droomwoning. Zo helpen ze in de eerste aflevering van Selling The Big Easy een stel dat groter wil wonen, maar toch dicht bij het centrum wil blijven. En dan ook nog het liefst met een eigen parkeerplaats, wat in de binnenstad geen vanzelfsprekendheid is. Brittany vindt twee woningen die zeer goed passen bij hun woonwensen, al heeft eentje geen eigen parkeerplek. Die woning heeft dan wel weer veel opslagruimte wat het andere huis ontbeert. Beide huizen zijn circa 100 jaar oud en hebben een geweldig authentiek karakter, dus daar kan het niet aan liggen. Is een van de huizen interessant genoeg om een bod te doen? En zijn ze dan nog op tijd in deze gewilde markt?

> Kijk vanaf vrijdag 14 februari het hele seizoen op HBO Max

Building Outside The Lines | vanaf dinsdag 14 januari om 20:30 uur

Jared “Cappie” Capp is geen gewone aannemer, maar bouwt de gekste en meeste creatieve woningen die je niet eerder gezien hebt. Wat te denken van een tuinhuis in een oude cementmolen of in een betonnen rioolpijp? De uitdaging is om te bouwen met materialen die al voorradig zijn, omdat dat niet alleen duurzaam is, maar ook origineel. Hij ontwerpt en bouwt de wonderlijke woningen samen met zijn 14-jarige (stief)dochter Alex die hem niet alleen scherp houdt met frisse ideeën, maar ook voor een hoop gezelligheid zorgt. Cappie noemt zijn bouwwerken unconventional, omdat hij ze van zijn vrouw niet weird mag noemen, aangezien dat minder goed verkoopt. In de eerste aflevering van Building Outside The Lines bouwen vader en dochter een outdoor sauna in een oude scheepscontainer die tegen een heuvel wordt geplaatst. De sauna wordt gestookt met een honderd jaar oude houtkachel die ze vinden op een schroothoop. Daar kopen ze ook een afgedankte kegelbreker die ze gebruiken als vuurkorf voor een buitenhaard die ze voor een andere klant bouwen. Zo worden oude materialen op een originele manier hergebruikt, met unieke bouwwerken en blije klanten tot gevolg.

> Kijk vanaf dinsdag 4 maart het hele seizoen op HBO Max

What’s Wrong With That House? | vanaf woensdag 22 januari om 20:30 uur

Een woning moet niet alleen mooi, gezellig en functioneel zijn, het moet ook heel en veilig zijn. Dat is de expertise van Joe Mazza die al twintig jaar als aannemer werkt en daarnaast ook bouwinspecteur is. Hij weet dus precies hoe je wateroverlast, schimmelvorming en onstabiele funderingen kunt herkennen én oplossen. Voor het designdeel werkt hij samen met interieurontwerper Noel Gatts die hij blind vertrouwt als het gaat om het inrichten van woningen. In What’s Wrong With That House? helpen ze wooneigenaren die eindelijk een huis willen dat mooi en leefbaar is. Zoals Jessie en Rex die te kampen hebben met wateroverlast dat bij hevige regenval naar binnenstroomt. Ook zijn ze ontevreden over de piepkleine hal waar je je kont niet kunt keren. En dan willen ze ook nog ruimte creëren voor oma die in hun huis komt wonen. Joe ziet al snel waar het waterprobleem door wordt veroorzaakt, terwijl Noel een idee heeft om de hal groter te maken. Ook maken ze een geweldig vertrek voor oma met eigen badkamer. Ondertussen ziet Joe nog meer issues in het huis die voor problemen kunnen zorgen, zoals de veel te oude verwarmingsketel in de kelder. Als alles opgelost is, hebben de eigenaren een nagenoeg nieuw huis waarin ze weer jaren met plezier kunnen wonen.

> Kijk vanaf woensdag 12 maart het hele seizoen op HBO Max