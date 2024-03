Laatst geüpdatet op maart 29, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw in April 2024 op HBO Max? Stream Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, HBO Original-miniserie The Sympathizer, Max Original-serie Conan O’Brien Must Go, de HBO Original-documentaireserie The Jinx – Part Two en The Synanon Fix, de HBO Original documentairefilms Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion en An American Bombing: The Road to April 19th en seizoen vier van de HBO Original-serie We’re Here in april op HBO Max.



De zevendelige HBO Original-miniserie THE SYMPATHIZER gaat op maandag 15 april a.s. in première op HBO Max. Park Chan-wook en Don McKellar zijn co-showrunners en uitvoerend producenten. De hoofdrollen worden vertolkt door Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Alan Trong en Robert Downey Jr. die meerdere rollen speelt. De serie is gebaseerd op de gelijknamige Pulitzerprijs-winnende roman van Viet Thanh Nguyen. De serie is een spionagethriller en interculturele satire over de strijd van een half-Franse, half-Vietnamese communistische spion tijdens de laatste dagen van de Vietnamoorlog en zijn nieuwe leven als vluchteling in Los Angeles, waar hij erachter komt dat zijn spionnenleven nog niet helemaal achter zich ligt.



Mode staat gelijk aan identiteit voor tienermeisjes, en één merk, Brandy Melville, heeft een cult-achtige aanhang ontwikkeld ondanks de controversiële slogan “one size fits most” en enkele onsmakelijke praktijken. Achter een glimmende Instagram-façade gaat een schokkend giftige wereld schuil, en een bredere weerspiegeling van de wereldwijde fast fashion-industrie. Fast fashion is niet alleen maar glitter en glamour – het is een uitbuitende business die de planeet vervuilt omwille van de winst. De HBO Original-documentaire BRANDY HELLVILLE & THE CULT OF FAST FASHION is vanaf 14 april te zien.



In de serie CONAN O’BRIEN MUST GO (18/04) bezoekt de Emmy-winnende talkshowhost nieuwe vrienden die hij heeft ontmoet via zijn podcast Conan O’Brien Needs a Fan. O’Brien bezoekt Noorwegen, Thailand, Argentinië en Ierland, en verrast een aantal van zijn meest memorabele fans terwijl hij ook de lokale cultuur, keuken en bezienswaardigheden in zich opneemt.



THE JINX – PART TWO (22/04) is een nieuwe reeks van zes afleveringen van de baanbrekende Emmy-winnende documentaireserie The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, van Andrew Jarecki. In deel twee zetten de filmmakers hun onderzoek acht jaar voort, waarbij ze verborgen materiaal ontdekken, Dursts gevangenisgesprekken en interviews met getuigen die tot nu toe hadden gezwegen.



Seizoen 4 van WE’RE HERE (25/04) volgt de beroemde drag queens, Sasha Velour, Priyanka, Jaida Essence Hall en Latrice Royale, terwijl ze de missie van de show voortzetten om liefde en verbinding te verspreiden door middel van de kunst van drag in kleine steden in Amerika. De queens werken samen met deelnemers in Murfreesboro, Tennessee en Tulsa, Oklahoma, evenals in omliggende steden, en werpen een diepgaande, meeslepende blik op recente anti-LGBTQ+-wetgeving en het effect dat het heeft gehad op de gemeenschap.

Sasha Velour, Jaida Essence Hall, Priyanka, Latrice Royale in We’re Here seizoen 4

