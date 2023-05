Recept: avocado smoothie als oppepper voor of na het sporten

De lente is hier en daarmee de mildere dagen waarop je weer meer tijd buiten wilt doorbrengen: pak eindelijk je joggingschoenen uit, ga hardlopen of ga wandelen met familie en vrienden. Om de individuele prestaties te verbeteren, is het raadzaam om het uithoudingsvermogen en de kracht langzaam en voorzichtig op te bouwen. Aan deze behoefte kan perfect worden voldaan met behulp van avocado’s.

De perfecte ondersteuning voor actieve mensen

Avocado’s smaken niet alleen heerlijk, ze kunnen ook veel voor je gezondheid doen omdat ze veel vitamines en voedingsstoffen bevatten, bijvoorbeeld mineralen als calcium, ijzer en magnesium. Deze zijn belangrijk voor spierregeneratie en helpen daarom ook bij spierpijn. Bijna geen enkele andere vrucht biedt zoveel eiwit als de avocado, die tot 3 g eiwit kan bevatten. Dit maakt het de perfecte metgezel voor intensieve training, immers eiwitten zijn de bouwstenen van spieren. Als bijzonder effectieve energiebron zorgt de avocado bovendien voor langdurige energie – ideaal bij het sporten.



De vele toepassingen van avocado’s maken het mogelijk om ze te verwerken in hartige gerechten en hoofdmaaltijden of lichte tussendoortjes. Voor onderweg kan het gegeten worden als heerlijke spread of liquid. Een dagelijkse smoothie als oppepper voor of na het sporten, is dan ook een aanrader.

Dagelijkse avocado smoothie

Ingrediënten

1 avocado, ontpit en geschild

Sap van een halve sinaasappel

Sap van een halve citroen

1 bevroren banaan. Snijd in stukjes

2 tl vanille-extract

250 ml ongezoete amandelmelk

1 el hennepzaad

Vereiste apparaten

Staafmixer

Bereiding

Mix alle ingrediënten tot een romig geheel. Als je de smoothie wat dunner wilt hebben, voeg dan gewoon wat meer amandelmelk toe. Serveer onmiddellijk met een herbruikbaar rietje.