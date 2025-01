Onderzoek: Met speeltjes scoort je seksleven hoger

Laatst geüpdatet op januari 27, 2025 by Redactie

Mensen die regelmatig seksspeeltjes gebruiken zijn aanzienlijk tevredener over hun seksleven dan mensen die dat niet doen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Seks Enquête die begin februari gepubliceerd zal worden. Aan het onafhankelijke onderzoek van EasyToys werkten 2594 Nederlanders mee.

Mensen met seksspeeltjes geven hun seksleven gemiddeld een 7,1. Dit is significant hoger is dan de 6,7 die mensen zonder seksspeeltjes geven. Dat blijkt uit onderzoek onder 2594 Nederlanders.

Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt dat 81 procent van alle Nederlanders een fijn seksleven belangrijk of heel erg belangrijk vindt. De mensen met seksspeeltjes (1230 respondenten) geven hun seksleven gemiddeld een 7,1. Dit is significant hoger is dan de 6,7 die mensen zonder seksspeeltjes (1364) geven. Gemiddeld beoordelen Nederlanders hun seksleven met een 6,9. Uit het onderzoek blijkt verder dat toy-bezitters niet alleen tevredener zijn over hun seksleven, maar ook vaker en langer seks hebben en daar meer variatie in aanbrengen.

Vaker seks en meer variatie

Uit de Nationale Seks Enquête komen nog meer opvallende resultaten naar voren rondom toys. Nederlanders tussen de 35 en 49 jaar met een sekstoy hebben bijvoorbeeld een actiever seksleven: meer dan de helft (53 procent) heeft meerdere keren per week seks, terwijl dit voor leeftijdsgenoten zonder speeltjes slechts een derde is.



Volgens seksuoloog Eveline Stallaart kunnen toys zorgen voor een bevredigender seksleven: “Seksspeeltjes kunnen bijdragen aan meer variatie, spanning, maar ook speelsheid tussen partners. Dit kan zorgen voor een hogere seksuele tevredenheid en het versterken van de band in een relatie.”

50-plussers met toys scoren opvallend hoog

Een kleine minderheid van de 50-65-jarigen (42 procent) maakt weleens gebruik van een seksspeeltje. Voor 50-plussers lijkt een sekstoy dé sleutel tot meer activiteit in de slaapkamer: waar een derde van hun leeftijdsgenoten zonder speeltjes zelden seks heeft, duikt 40 procent van de toy-gebruikers meerdere keren per week tussen de lakens. Deze oudste groep scoort overigens opvallend hoog op seksuele tevredenheid.



In de groep 50-65-jarigen duurt de seks bij mensen met speeltjes gemiddeld ruim tien minuten langer dan bij mensen zonder speeltjes. Een gemiddelde vrijpartij duurt voor alle toy-bezitters langer (38 minuten versus 32 minuten, inclusief voor- en naspel). Van de mensen met toys neemt 80 procent minimaal twee standjes per sekspartij aan, tegenover 64 procent van de niet-toy-bezitters.