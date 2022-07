Recept: Vegetarische Spaanse tortilla

Asperges, aardappelen, hollandaisesaus – dat is een klassieke combinatie! Maar het is lang niet de enige manier om de gezonde en smakelijke asperges te bereiden. Dus waarom niet de groene asperges combineren met een all-time klassieker uit Spanje? Een aardappel- en aspergetortilla met kruiden- zal zelfs doorgewinterde asperge-traditionalisten overtuigen. Omdat het snel geserveerd wordt, buitengewoon lekker is en tijdens de bereiding de waardevolle vitamines van beide planten behouden blijven.

Snel en vegetarisch: Spaanse receptvariant

Groene asperges en aardappelen in een tortilla zijn een ontzettend lekkere combinatie. Het vegetarische gerecht is snel klaar en zorgt voor afwisseling tijdens het aspergeseizoen.

Bereiding

Was en droog voor de aardappel- en aspergetortilla 600 gram aardappelen en 300 gram groene asperges. Schil de aardappelen en snijd ze in plakken van ongeveer 0,5 centimeter dik. Verwijder de houtachtige kern van de asperges en snijd de asperges in hapklare stukjes. Pel een halve grote ui en twee teentjes knoflook en snijd ze in fijne blokjes. Verwarm de oven voor (boven-/onderwarmte: 200 °C/hetelucht: 175 °C) en verwarm drie eetlepels olie in een pan op middelhoog vuur. Bak de aardappelen in ongeveer 6 minuten goudbruin. Doe vervolgens de asperges in de pan en bak ze ongeveer vier minuten. Voeg als laatste de ui en knoflookblokjes toe en bak deze twee minuten mee. Kruid met peper en zout.



Doe acht eieren en 250 gram room in een kom, rasp er 30 gram Parmezaanse kaas door, roer en breng op smaak met zout en peper. Schenk het ei-roommengsel bij de overige ingrediënten in de pan en laat ongeveer vijf minuten op laag vuur opstijven. Bak de pan vervolgens 10 tot 15 minuten op het middelste rooster in de oven. Als je geen ovenvaste pan hebt, kun je de aardappeltortilla in een voorverwarmde ovenschaal doen en in de oven zetten.