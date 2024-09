Ontdek het Algarve wandelseizoen

Laatst geüpdatet op september 25, 2024 by Redactie

Het Algarve Wandelseizoen, een project ondersteund door Algarve Toerisme, wil wandelaars van over de hele wereld naar het prachtige binnenland van de Algarve trekken. Ver weg van de kustlijn van de Algarve ontdek je namelijk schilderachtige dorpjes, eeuwenoude olijfboomgaarden en adembenemende uitzichten over glooiende heuvels. Voor het seizoen 2024/25 is niet alleen een gloednieuwe website gelanceerd, maar ook een nieuw wandelfestival aangekondigd.

Online gids voor wandelliefhebbers

De volledig vernieuwde website fungeert als de ultieme gids voor wandelliefhebbers. Hier vind je een overzichtelijke kalender van alle wandel- en natuurevenementen in de Algarve, met uitgebreide informatie over elk festival. Elk evenement heeft een eigen pagina met links naar de organiserende instanties, zodat je gemakkelijk meer te weten komt over de wandeltochten en regio’s waar ze plaatsvinden. Maar dat is niet alles. Bezoekers van de website kunnen ook regelmatig updates verwachten over wandelgerelateerd nieuws en aankomende evenementen, waardoor je altijd op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen in de regio.

Lancering van nieuw wandelfestival

Voor wandelliefhebbers is er goed nieuws: van 7 t/m 9 februari 2025 wordt het Santa Bárbara de Nexe Wandelfestival voor het eerst georganiseerd. Dit evenement vindt plaats in het hart van Faro en belooft een unieke combinatie van natuur, cultuur en lokale geschiedenis. Muziek, poëzie, workshops en herinneringen aan de oude ambacht van steenbewerking vormen slechts enkele van de vele activiteiten die je kunt verwachten. Het is een viering van de rijkdom van het landelijke leven in de Algarve, waar wandelen en culturele ervaringen hand in hand gaan.

Een seizoen vol festivals

De Algarve biedt een scala aan wandelervaringen verspreid over verschillende festivals. Zo vindt in de gemeente Lagos van 1 t/m 3 november het Barão de São João Walk & Art Fest plaats, waarbij wandelen en kunst samenkomen. Later die maand, van 29 november t/m 1 december, viert het Monchique Walking Festival het thema water, met wandelingen door het prachtige bergachtige landschap van Monchique.



Van 7 t/m 9 maart 2025 kunnen wandelaars genieten van het Alcoutim en Sanlúcar de Guadiana Caminheiros – Border Experiences Walking Festival, dat grensoverschrijdende natuur, cultuur en gastvrijheid viert. Vervolgens is er van 25 t/m 28 april het oudste festival van de regio: het Walking Festival Ameixial. Dit festival werpt een spotlight op het rijke natuurlijke, culturele en menselijke erfgoed van de Algarve-bergen.

Een samenwerking voor de toekomst

Het Algarve Wandelseizoen is een prachtig voorbeeld van samenwerking. Dit initiatief, geleid door de QRER Coöperatie, wordt mogelijk gemaakt door de steun van lokale gemeenschappen en instanties zoals de Algarve Tourism Board en het Algarve Bureau voor Toerisme. Samen met gemeentebesturen en organisaties zoals Almargem wordt het binnenland van de Algarve gepositioneerd als een topbestemming voor natuur- en wandeltoerisme.



Laat je inspireren door de schoonheid van de Algarve en ontdek de verborgen parels van deze regio door een van de vele wandelroutes en festivals die dit seizoen op de kalender staan.



www.algarvewalkingseason.com