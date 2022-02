Tips voor de eerste vakantie naar de Algarve

De Algarve in het zuiden van Portugal is een favoriete zomervakantiebestemming voor vele mensen. Velen gaan erheen vanwege de prachtige stranden en legendarische golfbanen. Met zoveel meer te ontdekken, heeft Algarve Tourism een ​​lijst samengesteld met ‘must do’-ervaringen voor mensen die de regio voor het eerst bezoeken. Het biedt een mix van favoriete plekken om te bezoeken, plus enkele buiten de gebaande paden waar je het prachtige landschap, de geschiedenis en de smakelijke keuken van de regio kunnen ontdekken.

Maak een boottocht in het natuurpark Ria Formosa, een unieke kustlagune in het centrum van de Algarve, verkozen tot een van de 7 natuurwonderen van Portugal.

Bezoek Kaap St. Vincent, de zuidwestelijke rand van het vasteland van Europa, die bijzonder spectaculair is bij zonsondergang. Als je vanaf hier naar het noorden gaat, kun je genieten van een mooie rit of een wandeling langs de kust van Vicentine, beschouwd als het grootste kustparadijs van Portugal en onderdeel van een beschermd natuurpark.

Wandel langs enkele van de belangrijkste wandelroutes van de Algarve, zoals de Seven Hanging Valleys Trail in de buurt van Lagoa, met uitzicht over de beroemde Benagil-grot. In de richting van Lagos zie je Ponta da Piedade met zijn rotsformaties en grotten die duizenden jaren door de elementen zijn uitgehouwen, het Portugese equivalent van de 12 apostelen.

Fiets over het Ecovia-pad om de natuurlijke wonderen van de regio te ontdekken. Hoogtepunten zijn onder meer de vogelspothaven van de monding van de Alvor, de majestueuze kliffen van Sagres Point en de mooie vissersdorpjes aan de kust van Salema en Burgau.

Loop door de Portugese geschiedenis. De talrijke, witgekalkte parochies van de Algarve, omgeven door groen, zoals het pittoreske dorpje Alte in het binnenland of het aan de kust gelegen Alvor, bieden een kijkje in het traditionele leven op het platteland en aan de kust. Het Castelo de Silves is een geweldig nationaal monument om meer te weten te komen over de Moorse invloed op de regio, terwijl de kerk van Lourenço in Amancil een wonder is om te zien met zijn levendige interieur van blauwe en witte azulejo-tegels.

Neem een ​​veerboot van Olhão naar het eiland Armona of van Faro naar het minst ontwikkelde en bewoonde eiland Deserta, voor een authentieke Algarve-ervaring.

Geniet van een lunch in de buitenlucht met sardines of verse zeevruchten in Portimão, in een van de vele restaurants aan de rivier, of in Olhão, naast de Ria Formosa-promenade. Als je het binnenland ingaat, probeer dan de stoofschotels en gerechten van rijk wild en vlees met sterke, aromatische smaken.

Geniet van een dagje relaxen op het strand. De Algarve wordt vaak geprezen als een van de beste stranden van Europa. Van zandstranden tot verlaten eilanden en bekroonde stranden zoals het strand van Dona Ana, Camillo, Meia, Marinha en Falésia, er is genoeg keuze voor elke smaak. Een reis om de indrukwekkende Benagil-grot te verkennen is ook een must.