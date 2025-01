Ouderlijke favoritisme is geen mythe

Laatst geüpdatet op januari 20, 2025 by Redactie

Als je je ooit hebt afgevraagd of je ouders stiekem een ​​favoriet kind hadden, dan is dat misschien wel zo. Volgens onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association zijn ouders wellicht eerder geneigd om de “favoriete kind award” te geven aan dochters en kinderen die meegaand en gewetensvol zijn.

“Al tientallen jaren weten onderzoekers dat een verschillende behandeling door ouders blijvende gevolgen kan hebben voor kinderen,” aldus hoofdauteur Alexander Jensen, PhD, universitair hoofddocent aan de Brigham Young University. “Deze studie helpt ons te begrijpen welke kinderen vaker het slachtoffer worden van favoritisme, wat zowel positief als negatief kan zijn.”



De studie onderzocht het verband tussen de kenmerken van kinderen en verschillen in de manier waarop hun ouders hen behandelen, waarbij rekening werd gehouden met mogelijke moderatoren zoals leeftijd van het kind, geslacht van de ouder en meetmethoden.

De onderzoekers voerden een meta-analyse uit van 30 peer-reviewed tijdschriftartikelen en dissertaties/theses, samen met 14 databases, met in totaal 19.469 deelnemers. Ze onderzochten hoe geboortevolgorde, geslacht, temperament en persoonlijkheidskenmerken (extraversie, vriendelijkheid, openheid, consciëntieusheid en neuroticisme) verband hielden met ouderlijk favoritisme.

Ouders kunnen favoritisme op talloze manieren tonen, waaronder hoe ze omgaan met hun kinderen, hoeveel geld ze aan hen uitgeven en hoeveel controle ze over hen uitoefenen, aldus de onderzoekers. In totaal keken ze naar vijf domeinen: algehele behandeling, positieve interacties, negatieve interacties, toewijzing van middelen en controle.

De onderzoekers dachten aanvankelijk dat moeders de neiging zouden hebben om dochters te bevoordelen en vaders de voorkeur zouden geven aan zonen. De studie ontdekte echter dat zowel moeders als vaders eerder de voorkeur gaven aan dochters.

Van de geëvalueerde persoonlijkheidskenmerken leken kinderen die consciëntieus waren – wat betekent dat ze verantwoordelijk en georganiseerd waren – ook een gunstigere behandeling te krijgen. Dit suggereert dat ouders deze kinderen makkelijker te managen vinden en positiever kunnen reageren. Jensen zei dat hij verrast was dat extraversie niet geassocieerd werd met favoritisme.

“Amerikanen lijken extraverte mensen bijzonder te waarderen, maar binnen families kan het minder uitmaken,” zei hij. Als het ging om geboortevolgorde, gaven ouders oudere broers en zussen vaker meer autonomie, mogelijk omdat ze volwassener waren, aldus Jensen.

De onderzoekers onderzochten ook of ouder-kindrelaties werden beïnvloed door andere factoren, zoals de leeftijd van het kind, het geslacht van de ouder of hoe favoritisme werd gemeten. Ze ontdekten dat deze factoren een rol zouden kunnen spelen, maar als ze dat deden, was het minimaal, wat de complexiteit van ouderlijk favoritisme benadrukt. Broers en zussen die minder bevoordeeld worden, hebben over het algemeen een slechtere mentale gezondheid en meer gespannen familierelaties, aldus Jensen.

“Inzicht in deze nuances kan ouders en clinici helpen potentieel schadelijke familiepatronen te herkennen,” zei hij. “Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich geliefd en gesteund voelen.”

De onderzoekers zeiden dat ze hopen dat hun bevindingen ouders zullen aanmoedigen om zich meer bewust te zijn van hun vooroordelen en ernaar te streven om al hun kinderen eerlijk te behandelen.

“Het is belangrijk om op te merken dat dit onderzoek correlatief is, dus het vertelt ons niet waarom ouders bepaalde kinderen bevoordelen,” zei Jensen. “Het benadrukt echter wel potentiële gebieden waarop ouders zich bewuster moeten zijn van hun interacties met hun kinderen.”

“Dus, de volgende keer dat je je afvraagt ​​of je broer of zus het gouden kind is, bedenk dan dat er waarschijnlijk meer achter de schermen gebeurt dan alleen een voorkeur voor de oudste of jongste. Het kan gaan om verantwoordelijkheid, temperament of gewoon hoe makkelijk of moeilijk je bent om mee om te gaan,” zei hij.