Dit zijn de reis uitdagingen voor de LHBTI+ gemeenschap

Laatst geüpdatet op juli 31, 2024 by Redactie

Met als missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te ervaren, ongeacht van wie je houdt of hoe je je identificeert, laat het jaarlijkse onderzoek van Booking.com over de staat van reizen voor de LHBTI+ gemeenschap wederom zien dat er werk aan de winkel is. Meer dan de helft (51%) van de Nederlandse LHBTI+ reizigers heeft tijdens het reizen te maken gehad met discriminatie. Nederlandse LHBTI+ reizigers verwachten een vorm van discriminerend gedrag van zowel hun medereizigers (52%) als de lokale bevolking op hun reisbestemmingen (57%). Tegelijkertijd stelt 57% dat deel uitmaken van de LHBTI+ gemeenschap hen onzekerder en zelfbewuster heeft gemaakt als reiziger.



Gezien deze realiteit worden LHBTI+ reizigers gedwongen het heft in eigen hand te nemen. Van doordachte keuzes over bestemmingen tot het vooraf boeken van vliegtuigstoelen en het creëren van alter ego’s: LHBTI+ reizigers moeten nog steeds extra nadenken over waar en hoe ze reizen.

Het kiezen van de bestemming

Voor twee op de drie (64%) Nederlandse LHBTI+ reizigers is het vinden van een accommodatie die bij hun budget past de topprioriteit. Na deze voornamelijk financiële overweging is de tweede belangrijkste factor voor ruim drie op de vijf (61%) dat zij zichzelf kunnen zijn op reis. Van alle Nederlandse LHBTI+ reizigers:



* zegt 53% dat de lokale wetgeving van een bestemming met betrekking tot mensenrechten, gelijkheid en huwelijksrechten voor LHBTI+’ers een belangrijke factor is

* houdt 44% er rekening mee of de acceptatie van LHBTI+’ers op hun bestemming groter of kleiner is dan in hun thuisland.

* houdt 44% rekening met wat ze in het nieuws hebben gehoord of gelezen over ervaringen van buitenlandse LHBTI+ reizigers.

Deze zorgen hebben een grote impact gehad op de perceptie en besluitvorming van Nederlandse LHBTI+ reizigers: 38% heeft het afgelopen jaar een reis geannuleerd nadat ze hadden gezien dat een bestemming lokale LHBTI+ bewoners niet ondersteunde. Aan de andere kant heeft bijna de helft (49%) in het afgelopen jaar een reis geboekt naar een bestemming die gezien wordt als ondersteunend voor inwoners die zich identificeren als LHBTI+.



Wanneer ze de keuze krijgen, zegt meer dan de helft van de Nederlandse LHBTI+ reizigers (64%) dat ze de voorkeur geven aan bestemmingen waar het LHBTI+ toerisme al goed ingeburgerd is. 48% overweegt juist bestemmingen waar hun aanwezigheid zou kunnen helpen bij het creëren van meer sociaal bewustzijn en acceptatie.

Voorbereidingen vóór de vlucht

Zodra de bestemming is bepaald, ondernemen Nederlandse LHBTI+ reizigers extra stappen om hun zorgen over mogelijke discriminatie tijdens de vlucht tot een minimum te beperken. Iets meer dan een kwart (27%) heeft een negatieve ervaring gehad met een medepassagier in een vliegtuig die rechtstreeks verband hield met hun identiteit. En bijna één op de drie (31%) uitte bezorgdheid over het idee om naast een vreemde te zitten, omdat ze bang zijn voor hun reactie of gedrag jegens hen als LHBTI+’er. Uit angst voor discriminatie kiest 35% van de ondervraagde Nederlandse LHBTI+ reizigers ervoor om vooraf een specifieke stoel te selecteren om het contact met anderen te minimaliseren.

Code-switching en alter ego’s voor op reis

LHBTI+ reizigers nemen actief alter ego’s aan om zichzelf tijdens hun reizen te beschermen. 36% van de Nederlandse LHBTI+ reizigers zegt aspecten van hun uiterlijk en gedrag te veranderen om mogelijke discriminatie of ongewenste aandacht te voorkomen. 37% heeft een alter ego gecreëerd om tijdens het reizen door verschillende situaties te manoeuvreren. De belangrijkste reden voor Nederlandse reizigers om een ​​alter ego te creëren is om zichzelf te beschermen en zich veilig te voelen (46%). Eén op de drie (32%) deed dit om zich aan te passen aan eventuele culturele normen van de bestemming .

Bondgenoten uit de reisbranche

Maar er is ook reden voor positivisme. Bijna driekwart (71%) van de Nederlandse LHBTI+ reizigers zegt dat meer inclusiviteit ervoor zorgt dat ze zich tijdens het reizen prettiger voelen. Dit geldt het meest voor degenen die hun LHBTI+ identiteit al openlijk uiten (76%), maar ook voor 65% van degenen die dat (nog) niet doen.

Reizen naar bestemmingen met inclusieve wetgeving bevordert het gevoel van veiligheid en acceptatie. Zo voelt 85% van de Nederlandse LHBTI+ reizigers zich op hun gemak bij het inchecken in hun accommodatie, 80% bij de communicatie met accommodatiehosts en luchtvaartmaatschappijen, en 86% bij contact met personeel uit de branche, zoals reisleiders, vliegtuigpersoneel en taxichauffeurs op hun bestemming. Op de vraag welke kenmerken Nederlandse LHBTI+ reizigers graag bij reisorganisaties zouden willen zien om hun volgende reiservaringen te verbeteren, geeft 26% aan dat ze graag filters willen die het selecteren van accommodaties die een gastvrije ervaring bieden vergemakkelijken.



“Bij Booking.com zijn we ervan overtuigd dat iedereen op zijn eigen unieke manier moet kunnen reizen en de wereld moet kunnen ervaren”, zegt Arjan Dijk, CMO en SVP bij Booking.com. “Als homoseksuele man heb ik jammer genoeg zelf meegemaakt dat in veel delen van de wereld nog steeds uitdagingen bestaan, waaronder de reiswaarschuwingen die helaas al voorafgaand aan de Pride-evenementen van dit jaar zijn uitgegeven. Ondanks dit alles ben ik ongelooflijk geïnspireerd door het zien hoe LHBTI+ reizigers hun eigen levenservaringen omarmen, zowel thuis als op reis. Terwijl er gelukkig vooruitgang wordt geboekt, moeten we waakzaam blijven en ons steentje bijdragen om het voor iedereen echt makkelijker te maken om als zichzelf te kunnen reizen.”