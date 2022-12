Sfeervol Mallorca: rust, magisch licht en milde temperaturen in de kersttijd

Laatst geüpdatet op december 5, 2022 by Redactie

Kerstmarkten, lokale festivals, kerststalbezoeken en eilandkeuken maken van Mallorca de perfecte bestemming om dit speciale festival te vieren. De start van dit unieke seizoen valt samen met de Verlichting van Palma, die dit jaar op 19 november plaatsvond.

Kerstmarkten

De kerstmarkten van Mallorca nodigen je uit om traditionele gerechten te proeven, dans- en muziekvoorstellingen te bewonderen of deel te nemen aan verschillende activiteiten in een traditionele sfeer.



In de eerste dagen van december wordt traditioneel de imposante kerststallententoonstelling geopend op de Plaza Mayor van Palma, die naast de kerststallen ook traditioneel handwerk tentoonstelt.



In Puerto Portals biedt de kerstmarkt een uitstekend culinair aanbod met typische gerechten zoals “aardappelsalade” of “peperkoek”. De feestvreugde is ook aanwezig in het Christmas Fun Park van Port Adriano, dat van 22 december tot 8 januari uitnodigt om te schaatsen op de grootste ecologische ijsbaan van het eiland.

Mallorcaanse gastronomie

De gastronomie van het eiland heeft veel te bieden en in deze tijd van het jaar wordt het het centrale element van elk feest. Bij kerstvieringen op Mallorca mag je de typische kerstsoep en escaldums – een gevogeltestoofpot – en lokale wijnen niet missen.



Snoepjes en nougat zijn onmisbaar, bijvoorbeeld Tambor d’Ametla’ en Coca de Torró, beide specialiteiten op basis van lokale amandelen en suiker. Neules, aardappelcoca’s of ensaimada’s zijn andere lekkernijen die tijdens de festiviteiten niet mogen ontbreken.

Kerstallen bezoeken

Tijdens de kerstperiode stellen veel kloosters, kerken en culturele centra hun kerststallen tentoon, met name de monumentale kerststal van het kapucijnenklooster, uitgeroepen tot Goed van Cultureel Belang en gelegen in Palma de Mallorca. De kerststal van Palau March is een andere schat van het eiland, die dateert uit de achttiende eeuw en bestaat uit meer dan tweeduizend stukken.

Kersttradities op het eiland

In 2010 uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid door UNESCO, is de Cant de la Sibilla een van de meest unieke tradities en een van de belangrijkste attracties tijdens de vieringen op Mallorca. Het lied, van middeleeuwse oorsprong, wordt uitgevoerd door een vrouw, jongen of meisje tijdens de mis van “Gall” op 24 december en herdenkt de geboorte van Jezus.



Op Mallorca staat 26 december bekend als Segona Festa de Nadal, de dag van San Esteban, gevierd met familie en vrienden. Een andere belangrijke datum op de Mallorcaanse kerstkalender is 31 december, het Festa de l’Estendard, de dag waarop de Christelijke verovering van de stad door koning Jaume I in 1229. In de nacht van 5 januari verwelkomen de stad Palma en verschillende andere steden op Mallorca de Drie Koningen van het Oosten met een grote parade door de straten. De parade wordt begeleid door grote praalwagens, groepen artistieke gezelschappen en dansers.