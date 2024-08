Zo sluit je een goedkope zorgverzekering af

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2024 by Redactie

Als je 18 bent geworden, dan moet je waarschijnlijk zelf een zorgverzekering afsluiten. Voor je 18e ben je gratis verzekerd via je ouders, maar helaas is die tijd nu voorbij. Alleen heb je als jongere of als student helemaal niet zoveel te besteden aan een goede zorgverzekering, dus hoe pak je dat dan aan? Gelukkig zijn er een paar slimme manieren waarop je de maandelijkse zorgpremie betaalbaar houdt. In dit artikel nemen we ze met je door.

Verschillende soorten zorgverzekeringen

We hebben allemaal andere zorgbehoeften en daarom zijn er ook veel verschillende zorgverzekeringen en zorgverzekeraars om uit te kiezen. Allereerst heb je de welbekende basis zorgverzekering. Met een basis zorgverzekering ben je voor minimale zorg verzekerd, wat meer dan voldoende is voor een grote groep mensen. Als je meer zorg nodig hebt of vaker zorg gebruikt dan er vanuit het basispakket vergoed wordt, dan kun je je aanvullende verzekeren. Een aanvullende zorgverzekering is er bijvoorbeeld voor de kosten van de tandarts, de fysiotherapeut en de orthodontist. Als je weinig zorg gebruikt en bijvoorbeeld eens per jaar of halfjaar naar de tandarts gaat en verder alleen de huisarts bezoekt, dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Voordat je een zorgverzekering afsluit, is het dus goed om eens uitgebreid naar je eigen zorgbehoeften te kijken.

Studentenzorgverzekering

Er zijn verschillende manieren om de kosten van een zorgverzekering een beetje te drukken. Zo kun je bijvoorbeeld gezinskorting krijgen of kun je een collectieve zorgverzekering afsluiten. Natuurlijk liggen hier niet de mogelijkheden voor jongeren en studenten. Maar zorgverzekeraars hebben gelukkig ook rekening gehouden met het inkomen van jongeren en studenten. Ze hebben namelijk een speciale zorgverzekering bedacht die dezelfde goede zorg biedt, maar tegen een extra laag prijsje. Zo hoef je met een jongeren zorgverzekering of een studenten zorgverzekering minder maandelijkse zorgpremie te betalen aan je zorgverzekeraar. Als je een jongeren zorgverzekering of een studenten zorgverzekering afsluit, kun je ook checken of je kans maakt op zorgtoeslag. Zorgtoeslag vraag je bij DUO aan en de hoogte van de maandelijkse toeslag die je vervolgens ontvangt, hangt af van je inkomen.

Overstappen naar een andere zorgverzekering

Omdat onze zorgbehoeften kunnen veranderen en ook de hoogte van de zorgpremie en de polisvoorwaarden jaarlijks verschillen, is het mogelijk om eens per jaar naar een andere zorgverzekering over te stappen. Je regelt je overstap altijd voor de eerste dag van het nieuwe jaar, maar wacht wel altijd even de nieuwe informatie over zorgverzekeringen af. De nieuwe hoogte van de maandelijkse zorgpremie en de nieuwe polisvoorwaarden van zorgverzekeringen worden aan het eind van het jaar bekend gemaakt. Een goedkope zorgverzekering afsluiten wordt een makkelijke opgave, als je kiest voor een studenten zorgverzekering, zorgtoeslag aanvraagt en jaarlijks overstapt naar de meest voordelige zorgverzekering voor jou.