Laatst geüpdatet op november 11, 2024 by Redactie

Internationale Vrouwendag 2024 was het startschot van het project Vrouwen van Amsterdam – een

ode. Het Amsterdam Museum deed die dag een oproep aan iedereen om een ode te maken aan een

vrouw die iets heeft betekend voor de stad en deze te delen op een online platform. Er zijn al

honderden odes aan vrouwen binnengekomen bij het museum en insturen kan nog steeds. Een

groot aantal van de vrouwen aan en over wie een ode is ingestuurd wordt uitgelicht in de

tentoonstelling: Vrouwen van Amsterdam – een ode.

Vrouwen van Amsterdam – een ode is een tentoonstelling die ontroert, aan het denken zet en

inspireert tot het maken van nóg meer odes aan en over vrouwen die een plaats verdienen in het

verhaal van Amsterdam. De tentoonstelling is te zien van zaterdag 14 december 2024 tot en met

zondag 31 augustus 2025 in het Amsterdam Museum aan de Amstel.

Imara Limon, hoofdconservator van het Amsterdam Museum: ‘’Zonder vrouwen zou Amsterdam niet

kunnen bestaan. Hun aanwezigheid heeft de stad mogelijk gemaakt én gevormd. Maar in de

geschiedenisboeken domineert het mannelijke perspectief. De tentoonstelling Vrouwen van

Amsterdam – een ode verandert dit en vormt een eerbetoon aan de onmisbare rol die vrouwen

hebben gespeeld in de stad. Voor de 750e verjaardag van Amsterdam vullen we de

stadsgeschiedenis aan.’’

Te zien

In de tentoonstelling maken bezoekers kennis met meer dan honderd vrouwen die door de eeuwen

heen hun stempel hebben gedrukt op de stad. Van inspirerende kunstenaars tot invloedrijke

ondernemers, van onvermoeibare activisten tot toegewijde sleutelfiguren in volksbuurten. Vrouwen

die stuk voor stuk iets hebben bijgedragen of betekend voor de stad Amsterdam en haar bewoners

worden middels een object uit de collectie van het Amsterdam Museum of een persoonlijk voorwerp

in bruikleen in de spotlights gezet. Hun verhaal, en waarom zij van belang waren, wordt verteld.

Ook is er een hele zaal in de tentoonstelling gewijd aan vrouwen die volledig buiten de schijnwerpers

zijn gebleven. Onopvallende, alledaagse vrouwen, die niet in de geschiedenisboeken staan vermeld

maar Amsterdam wel mede hebben gevormd. Waar kunstenaars, activisten en ondernemers soms

nog enige erkenning krijgen, blijven schoonmakers, dienstbodes, weeskinderen of

ongedocumenteerde vrouwen vaak anonieme personages in de verhalen van de stad. In de

tentoonstelling krijgen hun verhalen een plek. Zo ook die van de onbekende visverkoopster en de

ketelschuurster.

Hedendaagse kunst

Tien kunstenaars en ontwerpers zijn door het Amsterdam Museum gevraagd om een nieuw werk

voor de tentoonstelling te maken. Zij lieten zich inspireren door vrouwen die een impact hebben

gehad op hen, en daarmee op Amsterdam.

Zo brengt Tyna Adebowale (1982) met haar werk I have five moms, I turned out great een ode aan

het moederschap. Als kind groeide Adebowale op met vijf moederfiguren, die allemaal een

gelijkwaardige rol speelden in haar leven. Het werk is vooral een eerbetoon aan haar oudtante: een

van haar ‘moeders’. Via de geluidinstallatie horen bezoekers stemmen op de Dam, als knipoog naar

de vele moedertalen die daar worden gesproken.

Sarah van Sonsbeeck (1976) maakte voor de tentoonstelling een lichtinstallatie als ode aan Lau

Mazirel (1907-1974), een Amsterdamse advocate en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

en een vroege voorvechter van homo- en vrouwenrechten.

Met de installatie Partition #9 (sphere for Thea) 2024, brengt beeldend kunstenaar Charlott Markus

(1974) een ode aan de Amsterdamse Thea, die zij in 2017 ontmoette en mee bevriend raakte. Thea,

geboren als Theodore, maakte een lange reis naar zelfacceptatie. Markus reflecteert met haar

installatie op thema’s als identiteit, gelijkheid, vriendelijkheid en elkaar écht zien.

Çiğdem Yüksel (1989) brengt met haar kunstinstallatie in de tentoonstelling een ode aan de HTKB

(Hollanda Türkiye Kadinlar Birligi), de eerste vrouwenvereniging van vrouwen uit Turkije in Nederland,

opgericht in 1975. De vereniging deed veel voor vrouwen, van naailessen tot juridische hulp.

Andere kunstenaars en ontwerpers zijn Mounira Al Solh, Jan Hoek en Duran Lantink, Mina

Abouzahra, Yamuna Forzani en Céline Hurka, het tentoonstellingsontwerp door Studio L A en

illustraties door Hedy Tjin. In de tentoonstelling wisselen de zalen met hedendaagse kunstwerken en

ruimtes met collectiestukken elkaar af. Hierdoor worden heden en verleden verbonden.

Ontwerp en illustraties

De tentoonstelling is ontworpen door Studio L A. In een aantal zalen zijn ruimtelijke interventies van

hen te zien, gebaseerd op ontwerpen van zes vrouwelijke architecten in Amsterdam, als ode aan

hun werk: het Vossius Gymnasium door Marlies Rohmer (1957), het Homomonument door Karin

Daan (1944), de Speelvijver Gibraltarstraat door Jakoba Mulder (1900-1988), een

tentoonstellingsontwerp van Afaina de Jong (1977), een verdiepte tuin van Mien Ruys (1904-1999) en

de Silodam door Nathalie de Vries (1965). De illustraties in de tentoonstelling zijn gemaakt door Hedy

Tjin (1985).

Een cadeau aan de jarige stad

Het project Vrouwen van Amsterdam – een ode en deze tentoonstelling bouwt voort op eerdere

projecten van het Amsterdam Museum om de zichtbaarheid van vrouwen in de museumcollectie en

in de verhalen over de geschiedenis van Amsterdam te vergroten. In 2018 maakte het Amsterdam

Museum samen met gastconservator Els Kloek de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw en

sinds datzelfde jaar werkt het museum samen met vrouwengroepen in verschillende stadsdelen om

samen verhalen te verzamelen van vrouwen die betekenisvol zijn in hun wijk of buurt. Dit resulteerde

in de buurttentoonstellingen Vrouwen van Nieuw-West, Vrouwen van Zuidoost en Vrouwen van

Noord.

Voor de 750e verjaardag van de stad wil het Amsterdam Museum de geschiedenis van de stad

verrijken met waardevolle verhalen over vrouwen. Het museum vroeg op 8 maart 2024,

internationale vrouwendag, aan iedereen om een ode – een brief, een gedicht, een lied, een video of

een kunstwerk – te maken aan een vrouw die van groot of klein belang is geweest voor de stad. Het

insturen van odes resulteert in onder andere deze tentoonstelling, een podcastserie en een boek

dat verschijnt in 2025.

Drie musea onder één dak

Vanwege een grootschalige renovatie huist het Amsterdam Museum tijdelijk aan de Amstel 51. In dit

gebouw huizen drie musea: H’ART Museum, Museum van de Geest en het Amsterdam Museum.

H’ART Museum presenteert ter ere van 750 jaar Amsterdam twee jubileumtentoonstellingen. Een

tweeluik dat start met een feestelijke ode aan Amsterdam als kunststad. Een verzameling kunst van

75 kunstenaars, van toen en nu, is te zien in Happy Birthday Amsterdam (4 december 2024 – 16

maart 2025). En een tentoonstelling At home in Rembrandt’s Amsterdam (werktitel) (van 9 april tot

24 augustus 2025) met bijna 20 schilderijen van Rembrandt. Via een combiticket kunnen bezoekers

alle musea en tentoonstellingen in het gebouw bezoeken.

De tentoonstelling Vrouwen van Amsterdam – een ode is te zien van 14 december 2024 tot en met 31

augustus 2025 in het Amsterdam Museum aan de Amstel (Amstel 51).

Beeld: Jacob van Nieulandt, Visverkoopster, ca. 1617, collectie Amsterdam Museum