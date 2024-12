Laatst geüpdatet op december 9, 2024 by Redactie

Too Faced Disco Crush is een superromige, multidimensionale, parelmoerachtige oog- en gezichtsglitter met unieke reflecterende kwaliteiten en glitterachtige effecten voor een superverzadigde wet look glans! Deze speciale, multifunctionele formule bevat lichtverschuivende dimensionale parels voor opmerkelijke irisatie die intenser wordt naarmate het licht vanuit verschillende hoeken op het product valt.

WAT HET GEWELDIG MAAKT

HOOGGEPIGMENTEERDE KLEURPOP

• Multidimensionale lichtverschuivende sprankelende formule

• Gladde en romige applicatie met opbouwbare intensiteit in één veegbeweging

• Superverzadigde sprankeling met spiegelachtige glans en intensiteit

• Gladde applicatie met behulp van wet-tech technologie

• Voegt veelzijdigheid toe aan je traditionele oogschaduwpalet. Een levensredder voor je make-uptas!

• Kan worden aangebracht op ogen en gezicht

Geformuleerd zonder: gluten, siliconen en minerale olie

6 TINTEN DISCO CRUSH

HOE AAN TE BRENGEN: Druk, veeg en schitter!

Voor een nauwkeurige toepassing gebruik je een schone vingertop, druk en veeg je over de oogleden of wangen en zelfs het decolleté. Voor een vleugje glans, breng je een lichte laag aan op het gewenste gebied met een zachte kwast.

Voor een transparante look, tik je twee keer met je vinger op de oogschaduw en tik je vervolgens op de oogleden.

TF PRO TIP: Gebruik als highlighter om een ​​opvallende glans toe te voegen aan de hoge punten van het gezicht, de binnenste ooghoeken of het bovenste wenkbrauwbot.

Gebruik als een all-over oogschaduw of topper voor opvallende, sprankelende ooglooks.



Too Faced Disco Crush Prijs: €34