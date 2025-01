Alles wat je moet weten over pigmentvlekken

Laatst geüpdatet op januari 31, 2025 by Redactie

Pigmentvlekken komen vaak voor op oudere leeftijd. Ze kunnen soms ook ontstaan op al wat jongere leeftijd. Dit is dan vaak een genetische kwestie, ontstaan vanuit een zwangerschap of door huidbeschadiging door de zon. Gelukkig zien we dat pigmentvlekken de afgelopen jaren iets afnemen. Dat komt doordat we tegenwoordig voorzichtiger zijn met de zon. Waar vrouwen vroeger dagenlang lagen te bakken in de felle zon en ook nog eens olie smeerden om nóg bruiner te worden, weten we nu hoe belangrijk het is om de huid extra te beschermen. Hiermee verklein je niet alleen de kans op huidkanker, maar zorg je er ook voor dat er minder snel pigmentvlekken ontstaan. Toch ga je het nooit helemaal tegen.



Wil jij de kans op pigmentvlekken verkleinen? Of heb je hier al last van en ben je benieuwd hoe pigmentvlekken verwijderen werkt? In dit artikel lees je alles wat je moet weten!

Hoe ontstaan pigmentvlekken?

Wat veel mensen niet beseffen is dat er heel veel verschillende soorten pigmentvlekken zijn. Deze worden ook door verschillende factoren veroorzaakt.



In de eerste plaats komen ze door de zon. Voorheen was dit ook de belangrijkste factor dat mensen pigmentvlekken kregen. Ze hadden hun huid onvoldoende beschermd tegen de zon en daardoor ontstond er hyperpigmentatie.

Echter, er kunnen ook andere oorzaken zijn. Meestal gaat dit hand in hand met hormoonschommelingen. Misschien is het je ook wel eens opgevallen dat vrouwen vaker last hebben van hyperpigmentatie dan mannen. Dat komt door de invloed van hormonen. Zo hebben zwangeren een grotere kans op pigmentvlekken. Dit wordt ook wel een zwangerschapsmasker genoemd. Toch hoeft dit niet altijd door een zwangerschap te komen. Ook door het gebruik van bepaalde vormen van anticonceptie kan hyperpigmentatie ontstaan. Gelukkig zien we wel dat de plekken na de zwangerschap of het stoppen met de anticonceptie afnemen, maar helemaal weg gaan ze meestal niet meer.



Daarnaast lijken ook de genen hier een belangrijke rol in te spelen. Als je moeder veel last had van pigmentvlekken, is de kans ook groter dat jij dit vroeg of laat zult ontwikkelen.

Pigmentvlekken verwijderen

Pigmentvlekken verwijderen is niet zo gemakkelijk, maar gelukkig niet onmogelijk. Het is slim om hiervoor een afspraak te maken bij een specialist. Een goed voorbeeld is Dorien.nl Anti-Ageing Center. Zij kunnen de huid beoordelen en vervolgens ook uitleggen welke behandeling het meest geschikt is.



Besef goed dat het niet voldoende is om de pigmentvlekken te laten verwijderen. Het is vooral belangrijk dat je voorkomt dat de huid in de toekomst wéér pigmentvlekken aanmaakt. Dat doe je door zo gezond mogelijk te leven en bovenal je huid goed te beschermen tegen de zon. Wat veel mensen niet beseffen is dat je eigenlijk het hele jaar door zonnebrand moet gebruiken. Probeer dit in elk geval vanaf de maand maart tot oktober dagelijks te doen. Zelfs als je maar even naar buiten gaat. Vanaf maart is de zon namelijk krachtig genoeg om goed in de huid door te dringen. Op een zeer zonnige dag met een hoge zonkracht is het belangrijk om dit elk uur te herhalen. Bescherm je huid nog eens extra met een hoed of pet en zonnebril.