30 januari: Dag van de croissant

Laatst geüpdatet op januari 28, 2025 by Redactie

Op 30 januari vieren we de Dag van de Croissant en Too Good To Go doet dat door zo veel mogelijk croissants van de verspilling te redden. Want die lekkere bladerdeegbroodjes verdienen een tweede leven, toch? Met de leftovers van de zondagse brunch maak je dus gewoon weer wat lekkers.

CROISSANT WENTELTEEFJE

In actie komen tegen voedselverspilling is nog nooit zo lekker geweest. Maak met een overgebleven of ouder geworden croissant een heerlijk wentelteefje.

Bereiding:

Kluts een ei met een scheutje melk, wat suiker en kaneel.

Halveer de croissant en dompel hem onder in het mengsel.

Bak aan beide kanten.

Serveer je croissant wentelteefje met (overgebleven) fruit.

CROISSANT TIRAMISU

Fan van tiramisu? Dan ga je dit originele recept willen uitproberen.

Bereiding:

Snijd de croissants horizontaal doormidden.

Meng wat mascarpone met een beetje suiker en vanille-extract en klop tot een glad mengsel.

Doop de croissant helften in sterke koffie of espresso en leg ze in een schaal. Verspreid de mascarponecrème over de croissants en herhaal de lagen.

Bestrooi de bovenkant met cacaopoeder en laat het dessert minstens een paar uur, of bij voorkeur een nacht, in de koelkast opstijven.

CROISSANT CROUTONS

Super simpel: maak van oude croissants croutons voor salades of soepen.

Bereiding:

Snijd de croissants in blokjes en besprenkel ze met olijfolie.

Bak de blokjes in de oven of de pan tot ze knapperig zijn.

Gebruik de croissant croutons in salades, soepen of yoghurt.

CASSEROLE

HARTIGE CROISSANT CASSEROLE

Combineer restjes croissants en groenten tot een hartige ovenschotel. Lekker!

Bereiding:

Gebruik gescheurde croissants en restjes bereide groenten (zoals spinazie, paprika en ui), eventueel blokjes spek, geraspte kaas en een mengsel van eieren en melk (250 ml melk per 4 eieren).

Doe alles in een ovenschaal en giet het eimengsel over de croissants.

Bak in de oven tot het geheel stevig is en de bovenkant goudbruin. Dit gerecht is perfect voor zero waste brunch of een makkelijke avondmaaltijd.