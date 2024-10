Alles wat je moet weten over afscheiding

Laatst geüpdatet op oktober 24, 2024 by Redactie

Er zijn tal van taboes op het lichaam van vrouwen, waaronder afscheiding. Vrouwen zouden geen ongemak of schaamte moeten voelen , maar er opener over moeten praten. Het is hoog tijd om het onderwerp te verhelderen en alle vrouwen te laten weten dat verschillende soorten afscheiding volkomen normaal zijn en dat er niets mis mee is.

Wat is afscheiding?

Vaginale afscheiding is een normale vloeistof die door ons lichaam wordt geproduceerd om de vagina schoon en mooi te houden. De vloeistoffen zijn niet alleen cervicale afscheidingen, maar bestaan ​​uit cellen uit de vagina en baarmoederhals, slijm, bacteriën en water. Zelfs als de naam niet zo mooi klinkt, is afscheiding een goede zaak. Het beschermt ons namelijk tegen schadelijke bacteriën en virussen, helpt onze pH-waarde in evenwicht te brengen en maakt van de vagina een zelfreinigend orgaan.

Wat is normaal?

Veel vrouwen maken zich zorgen over wat normale afscheiding is. En zelfs als het er niet zo mooi uitziet, is het heel nuttig en normaal. Je hoeft zich geen zorgen te maken over:

Als het verandert tijdens de menstruatiecyclus (noch consistentie, kleur of hoeveelheid)

Als de kleur transparant of wit is:

Als de afscheiding ruikt, maar niet erg sterk of onaangenaam

Wat zegt de afscheiding?

Zoals eerder vermeld, zijn veranderingen in afscheiding tijdens de menstruatiecyclus volkomen normaal. Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat het er niet altijd hetzelfde uitziet. Bijvoorbeeld; misschien zijn er een paar dagen tijdens de menstruatiecyclus wanneer je afscheiding plakkeriger en dikker van consistentie is – dan ovuleer je waarschijnlijk. Gedurende deze tijd bereidt je lichaam zich voor op het ontvangen van sperma, dus je baarmoederhalsslijm verandert en je afscheiding ook. Inzicht in je bewegingen kan een goede manier zijn om erachter te komen waar je je in je cyclus bevindt.

Maar verandert het plotseling?

Je lichaam kan je vertellen dat er iets aan de hand is. Stel dat je afscheiding van kleur verandert in groene of gelige tinten en een beetje naar vis begint te ruiken, dan zou je kunnen overwegen om naar je gynaecoloog te gaan. Deze symptomen kunnen een teken zijn van een vaginale infectie (of een SOA) die, indien onbehandeld, kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder onvruchtbaarheid. Je moet ook je huisarts of gynaecoloog raadplegen als je afscheiding wordt gevolgd door hevige pijn of bloedingen die je niet associeert met menstruatie.



Maar veranderingen hoeven niet altijd een teken van infectie te zijn. Het kan ook de reactie van je lichaam zijn op stress, veranderingen in je dieet of een effect van medicijnen die je gebruikt.



Er kunnen lichamelijke functies zijn die je niet waardeert, maar onthoud dat alles een doel heeft. En het doel van afscheiding is best geweldig! Het houdt je vagina schoon en gezond, dus laat ze hun werk doen en probeer het werk niet te verstoren met producten die de balans verstoren.