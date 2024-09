De Pumpkin Spice Latte is terug bij Starbucks!

Laatst geüpdatet op september 5, 2024 by Redactie

Er is geen twijfel over mogelijk dat de Pumpkin Spice Latte een van de favoriete drankjes van Starbucks is! De ultieme herfstklassieker is vanaf vandaag weer terug, zowel in een warme als een koude variant. Daar worden we toch allemaal blij van!

De Pumpkin Spice Latte is een seizoensgebonden drankje gemaakt van espresso, pompoenpuree gemixt met warme of koude melk, slagroom en specerijen (kaneel, nootmuskaat en kruidnagel). En omdat goed nieuws nooit alleen komt, is er naast de Pumpkin Spice Latte ook nog de Pumpkin Spice Donut en twee Pumpkin Cream drankjes. Iets voor alle Pumpkin Spice liefhebbers dus!



Naast de herfstklassieker kunnen Starbucks-fans vanaf dit jaar hun favoriete drankjes proberen met Pumpkin Spice-smaak door Pumpkin Cream Cold Foam toe te voegen. Voorbeelden zijn:

· Pumpkin Cream x Iced Chai Tea Latte: een ijskoud drankje gemaakt van melk en kruidige thee, aangevuld met een melk- en roomlaag met pompoensmaak, bestrooid met een mix van specerijen.

· Pumpkin Cream x Iced Shaken Espresso Brown Sugar: een ijskoud drankje gemaakt van havermelk, geroosterde koffie en bruine suikersiroop, aangevuld met een melk- en roomlaag met pompoensmaak, en bestrooid met een mix van specerijen.



Zoals altijd kunnen de hoeveelheden specerijen in de room naar jouw wens worden aangepast! En omdat we bij Starbucks van lekker eten houden, introduceren we naast de Pumpkin Spice drankjes ook nog de Pumpkin Spice Donut, een heerlijke donut met pompoensmaak.

Het nieuwe herfstmenu is verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland vanaf 5 september. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats en Thuisbezorgd.