Dit wil je weten over huidverzorging

Laatst geüpdatet op augustus 29, 2024 by Redactie

We weten allemaal wel dat het belangrijk is om goed voor onze huid te zorgen. En dan met name voor onze gezichtshuid. Maar hoe pak je dat nu eigenlijk het beste aan? Je kunt meerdere stappen zetten. In dit artikel vind je nuttige tips om zo goed mogelijk voor je huid te zorgen.

Versla huidveroudering

Huidveroudering, velen van ons houden zich ermee bezig. Natuurlijk kom je er niet helemaal onderuit: als je ouder wordt, verandert ook je huid. Maar je kunt wel veel doen om die veroudering voor een groot deel de baas te blijven. Gebruik daarbij verzorgingsproducten met de juiste ingrediënten. Zo is retinol een goed anti-aging huidverzorgingsingrediënt. Wat is retinol? Het is een vitamine A-derivaat dat wordt ingezet om huidvernieuwing en huidregulatie aan te sporen. Daarmee ga je huidveroudering dus tegen. Retinol kan oplossen in de natuurlijke talg van de huid. Zo wordt het goed opgenomen. En kan het de natuurlijke celvernieuwing van de epidermis ondersteunen. Het resultaat? Een gladde huidtextuur en een meer egale teint. Het krachtige ingrediënt retinol is veelzijdig en kan worden ingezet bij het aanpakken van bijvoorbeeld huidveroudering, maar ook bij het aanpakken van puistjes. Kies voor een effectief verzorgingsproduct, zoals een serum. Dit gaat huidveroudering tegen door fijne lijntjes en diepere rimpels te verminderen. Je pakt op die manier dus de zichtbare tekenen van veroudering aan. Maar je kunt er ook een slappe huid, littekens na ontstekingen en pigmentvlekken mee tegengaan.

Reinig de huid

Het reinigen van de huid is een essentiële stap in je beauty routine. Toch zijn we hier maar al te vaak laks in. Zeker aan het eind van de dag, als je liever snel je bed in wilt springen. Maar we raden je sterk aan om altijd je gezicht te reinigen voor het slapengaan. Haal in ieder geval je make-up eraf, maar reinig nog liever je hele gezicht en hals. De make-up resten en andere resten die zich gedurende de dag op je huid verzamelen, kunnen namelijk flinke schade aanrichten. Dat kan je huid weer doffer maken, of uit laten drogen. Je huid reinigen doe je trouwens twee maal per dag: iedere ochtend, en iedere avond. Maak hier een gewoonte van. Alleen wat water op je gezicht doen is niet effectief genoeg. Daarmee haal je namelijk niet alle resten weg. Gebruik liever een kwalitatieve reiniger, op waterbasis of oliebasis. De reiniger doe je op een wattenschijfje, en vervolgens haal je dit over je hele gezicht heen. Daarna is het doorgaans de bedoeling om nog na te spoelen met water. En om je gezicht voorzichtig droog te deppen, dus liever niet te wrijven.

Voed de huid

Reinig je huid niet alleen, maar voed je huid ook. Hier kun je verschillende producten voor gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om je huid eenmaal of tweemaal per dag te voeden, met een dagcrème en/of nachtcrème. Ook een serum kan een voedende werking hebben. De huid rondom je ogen is extra gevoelig. Daarom kun je hier beter een speciaal product voor gebruiken, zoals een oogcontourcreme. Dit heeft een intense hydraterende werking. Daarmee verbeter je bijvoorbeeld het droge en trekkerige gevoel onder de ogen. Ook verminder je droogtelijntjes en zwellingen en kies je voor een stralende oogopslag.

Vaste routine

Je huid maak je blij met een vaste beauty routine. Natuurlijk kun je wel eens iets aanpassen in je routine, bijvoorbeeld als je niet meer tevreden bent over een product dat je gebruikt. Of juist als je een nieuw product wilt toevoegen aan je routine. Maar wissel niet te vaak of te snel van producten. Je huid heeft vaak de tijd nodig om te wennen aan een ander product, met weer nieuwe ingrediënten. Gun je huid dus die tijd. En lees je eerst goed in, voordat je zomaar aan de slag gaat met een ander product. Biedt het je huid wel echt het effect dat je voor ogen hebt? Een dermatoloog kan je hier ook over adviseren, als je er niet uitkomt. Een vaste routine houdt daarnaast in dat je je huid iedere dag op (vrijwel) dezelfde manier verzorgt. Hier wil je niet te veel in variëren. Denk daarom een routine uit die voor jou werkt, en die je op de lange termijn vol kunt houden.



Als je weet hoe je het kunt aanpakken, is huidverzorging eigenlijk heel eenvoudig. Lees je in over ingrediënten. En weet wat je huid nodig heeft om (weer) te stralen. Heb jij iets gehad aan de bovenstaande tips?