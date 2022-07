Dit zijn de regels en boetes in andere landen

Veel landen hebben andere, afwijkende (verkeers)regels. Op anwb.nl kunnen vakantiegangers per land praktische informatie vinden over bijvoorbeeld de verkeersregels en wat er verplicht mee moet in de auto. Dit zijn de belangrijkste aangepaste verkeersregels:

Frankrijk

Dodehoekstickers zijn verplicht voor voertuigen (zoals zware campers) met een toegestane maximummassa > 3500 kg. De lage-emissiezone van Parijs bestaat niet meer uit een binnen- en een buitenring. Crit’air 4 mag ook niet meer binnen de buitenring.

België

In Vlaanderen, en sinds 1 januari 2021 in Brussel, mag je buiten de bebouwde kom nog maar 70 km/h. In Wallonië is dat nog steeds 90 km/h. In Brussel mag je sinds 1 januari 2021 nog maar 30 km/h rijden binnen de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven.)

Spanje

De maximumsnelheden binnen de bebouwde kom:

• 20km/hopwegenmetéénrijbaanvoorbeiderichtingen(zonder middenstreep) met trottoir.

• 30km/hopwegenmetéénrijstrookperrichting.

• 50km/hopwegenmettweeofmeerrijstrokenperrichting. 12

Zwitserland

Sinds 1 januari 2021 mag je met een aanhangwagen of caravan met een toegestane maximummassa van < 3500 kg op auto(snel)wegen 100 km/h rijden mits het trekkende voertuig, de aanhanger en de wielen zijn goedgekeurd voor deze snelheid (raadpleeg eventueel de dealer of fabrikant). [Was 80 km/h.]

Ook in België, Zwitserland, Liechtenstein en Slowakije is nu het vormen van een reddingsstrook bij een file verplicht. (In Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Slovenië, Tsjechië was dat al zo.)

Check voor vertrek

✓ Verplicht in de auto: in veel landen zijn een veiligheidshesje en gevarendriehoek in de auto verplicht. Dit geldt vaak ook voor een verbanddoos, reservelampjes en een brandblusser.

✓Controleer voor vertrek de verplichte vignetten en milieustickers:

✓ Steden en milieuzones: in veel Italiaanse steden en op een aantal kleine Italiaanse eilanden zijn milieuzones ingesteld: de zogenaamde Zona a Traffico Limitato (ZTL). Op het overtreden van de milieuregels staan hoge boetes. Check voor vertrek alle regels in Italië en andere landen.

✓ Boetes in het buitenland: landen mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met verkeersovertredingen.