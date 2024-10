Driekwart Nederlanders wil in buitenland wonen en werken

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2024 by Redactie

Maar liefst 72 procent van alle Nederlanders zou graag voor een langere periode in het buitenland wonen en werken. Het aandeel respondenten dat openstaat voor een verblijf in het buitenland steeg daarmee in één jaar tijd van twee derde naar bijna driekwart. Met tachtig procent lopen vooral jongeren warm voor een buitenlands avontuur. Dit blijkt uit een onderzoek van bunq onder vijfhonderd volwassen Nederlanders. De mobiele bank analyseerde daarom per Europese hoofdstad de gemiddelde kosten voor een (co-)werkplek, openbaar vervoer, huur, boodschappen en nutsvoorzieningen. Londen, Dublin en Amsterdam zijn de duurste steden om als digital nomad te leven. Boedapest, Boekarest en Sofia zijn het goedkoopst.

Met €3.227,12 zijn de gemiddelde maandelijkse kosten voor levensonderhoud het hoogst in Londen, gevolgd door Dublin (€2.633,78) en Amsterdam (€2.563,95). In Boekarest (€829,34) ben je maandelijks het minste geld kwijt.



“Van een workcation in Lissabon tot een langer verblijf in Londen of Parijs; om écht grenzeloos te leven, moet je goed op de hoogte zijn van de kosten die daarbij komen kijken”, zegt Bianca Zwart, Chief of Staff bij bunq. “Door digital nomads en expats een inzicht te geven in wat het kost om in een van de Europese hotspots te leven, helpen we hen een bestemming vinden die het beste aansluit bij hun levenstijl.”

Stijgende kosten

Vergeleken bij vorig jaar stegen de maandelijkse kosten voor levensonderhoud in de 28 onderzochte Europese hoofdsteden gemiddeld met vijf procent. Vooral in Madrid (+25 procent) en ons eigen Amsterdam (+achttien procent) werd het leven fors duurder. Zo zijn buitenlandse expats die voor Amsterdam kiezen dit jaar gemiddeld negentien en twaalf procent meer geld kwijt aan hun maandelijkse huur en boodschappen. Een groot verschil met de ontwikkeling van de maandelijkse kosten in bijvoorbeeld Kopenhagen (+0,46 procent), Parijs (+ vijf procent) en Berlijn (- drie procent).

Kleine beurs

Uit het onderzoek blijkt dat digital nomads met een kleinere beurs zich het beste kunnen richten op de Balkan. Zo zijn naast het eerdergenoemde Boekarest ook Sofia (€870,33), Budapest (€942,09), Athene (€1.104,30) en Zagreb (€1.107,89) relatief betaalbaar. Dichterbij huis zijn vooral Rome (€1.470,69), Praag (€1.478,35) en Lissabon (€1.659,56) interessante opties. De gemiddelde kosten voor levensonderhoud liggen in Rome en Praag zelfs drie en twaalf procent lager dan een jaar geleden, mede dankzij dalende huurprijzen en goedkopere boodschappen.