5 redenen waarom een workation een heel goed idee is!

Laatst geüpdatet op april 26, 2023 by Redactie

Behalve dat een werkvakantie als muziek in de oren klinkt, heeft het tijdelijk op andere plek werk verzetten hele fijne voordelen. Dus waarom niet onze dagelijkse taken voortzetten vanuit Papillon Country Resort in Denekamp? Of dit nu voor een week, maand of langere tijd is; een workation is voor iedereen een waardevolle ervaring. Ontdek hieronder de 5 voordelen:

1. Het is goed voor de productiviteit

Nieuwe omgevingen doen wonderen. Zonder dat je het doorhebt kan je gebruikelijke werkomgeving al snel voor een mindere concentratie zorgen. Het werkt voor veel mensen daarom goed om nieuwe plekken op te zoeken, waar geen afleiding is. Bij Papillon Country Resort kun je bijvoorbeeld heerlijk overnachten in één van de Glamping accommodaties die voorzien zijn van alle nodige luxe en comfort.

2. Je krijgt er veel creativiteit van

Meer productiviteit staat gelijk aan meer creativiteit. Wanneer je een goede focus te pakken hebt, maakt je hoofd automatisch ruimte vrij voor nieuwe ideeën. En door je door nieuwe plekken en mensen te omringen, wordt dit alleen maar gestimuleerd. Ga bijvoorbeeld even fitnessen in de outdoor fitness of loop een stukje door de mooie natuurgebieden die je op de Glamping van Papillon Country Resort snel bereikt.

3. Je kunt werken én genieten

Niet zomaar zit het woord ‘vakantie’ in workation verwerkt. De hoofdreden om een periode ergens anders te werken, is natuurlijk om doelgericht en met volle focus aan de slag te gaan, maar daarnaast mag er goed genoten worden. Oftewel: work hard, play hard. Relax even bij het zwembad, ga een stukje fietsen of doe een borrelavond op je terras.

4. Je ontsnapt even aan de dagelijkse sleur

Hoe je het ook went of keert, een dagelijks ritme is voor iedereens energiebalans belangrijk. Echter kan een wekelijks ritme wat betreft werk, sport en sociale activiteiten soms voor een bepaalde sleur zorgen. Weken gaan op elkaar lijken en vliegen daardoor voor je gevoel voorbij. Wat hiervoor de perfecte oplossing is? Juist, een workation. Je hoeft geen kostbare vakantiedagen op te offeren en je kan vooralsnog uit de dagelijkse sleur ontsnappen.

5. Je ontmoet mensen met dezelfde mentaliteit

Het kan natuurlijk zijn dat je liever alleen op workation gaat, maar hoé leuk is het om naar een omgeving te gaan waar je wordt omringd door gelijkgestemden? Door mensen die ook even helemaal klaar zijn met hun thuisomgeving, werk- en reislustig zijn en er alles aan doen om er een avontuur van te maken. En hoe leuk zou het zijn om met een paar collega’s of misschien een goede vriend of vriendin een paar dagen op workation te gaan? Ontdek samen de beste werkplekken, plan creatieve brainstormsessies met elkaar in en motiveer de ander waar nodig.