Als ondernemer heb je een erg hectisch leven – een eindeloze to-do lijst, honderden e-mails om te beantwoorden en veel vergaderingen om af te handelen – het kan soms erg zwaar en uitdagend zijn. Productief blijven is de sleutel om je doelen te bereiken, maar timemanagement lijkt niet zo eenvoudig te zijn voor ondernemers, vooral voor start-ups. Veel nieuwe ondernemers hebben de vraag “Hoe alle taken te volbrengen als er zo weinig tijd is?” Als je dezelfde vraag hebt, dan is dit artikel iets voor jou. Hier zijn 6 tips om je productiviteit op het werk te verhogen zonder overweldigd en gestrest te raken als er tijdgebrek is.

6 tips om je productiviteit op het werk te verhogen

Tip 1. Plan je dag in

Het meest cruciale advies om je te helpen productief te blijven, is om georganiseerd te zijn. Ook al heb je als ondernemer de vrijheid om je agenda te maken en in te stellen, het is belangrijk om taken en vergaderingen in te plannen. Maak eerst duidelijk wat je wilt bereiken, het maakt het daarna makkelijker om een plan te maken. Ten tweede, wat je moet doen, is je doelen opsplitsen in bruikbare stappen. Denk meer specifiek na over waar je nu staat en wat je wilt bereiken – zorg ervoor dat je een realistisch tijdsbestek instelt wanneer je wilt dat al je doelen zijn voltooid. Daarna consequent werken!

Tip 2. Weet hoe je de werktaken kunt prioriteren

Houd er rekening mee dat het definiëren van de belangrijkste taak van vitaal belang is als het gaat om het prioriteren van de werklast en om georganiseerd te zijn. Wat je moet doen, is de taken categoriseren op basis van hun belang en urgentie. De taken die als eerste gedaan moeten worden zijn de urgente en belangrijke taken. Als de taak noch urgent noch belangrijk is, moet je ze van je takenlijst verwijderen.

Tip 3. Probeer afleiding op het werk te vermijden

Als je merkt dat je gemakkelijk wordt afgeleid op het werk, moet je je focus/concentratie op de taak vergroten en de afleiding blokkeren. Zorg ervoor dat je al je apparaten uitzet en in ‘vliegtuigmodus’ zet. Door afleiding te vermijden, betekent dit simpelweg dat je alle meldingen van smartphones/desktops uitschakelt, stopt met het voortdurend controleren van e-mail of het controleren van meldingen op sociale media.

Tip 4. Stop met multitasken

Multitasking zorgt ervoor dat je aandacht wisselt tussen twee of meer taken, waardoor ze moeilijker worden en langer duren. Het advies is om te stoppen met het proberen om 10 dingen tegelijk te doen. Als je niet multitaskt, kun je meer informatie onthouden, sneller werken en tijd en geld besparen. Concentreer je op het uitvoeren van één taak tegelijk in plaats van het niet voltooien van een tiental andere taken.

Tip 5. Wees een notulist

Het advies is om altijd iets te hebben om aantekeningen te maken. De meeste succesvolle mensen hebben de gewoonte ontwikkeld om aantekeningen te maken en nooit een briljant idee ergens in hun hoofd verloren te laten gaan. Niemand kan alles onthouden, dus het zou nuttiger zijn om gewoon op te schrijven wat je hoort, leert en denkt.

Tip 6. Mediteer dagelijks

Vanwege het drukke werkschema zou elke ondernemer dagelijks moeten mediteren. 5 minuten per dag diep ademhalen en het loslaten van spanning werkt het beste om stressniveaus te verminderen en de algehele productiviteit te verhogen.