Bumble’s gids voor het omgaan met Valentine fear

Laatst geüpdatet op februari 13, 2023 by Redactie

Valentijnsdag in februari staat in het teken van relaties en liefde. Uit onderzoek van de populaire dating app Bumble is gebleken dat deze tijd van het jaar een bron van angst en stress kan zijn voor alleenstaanden, waarbij meer dan driekwart (67%) van de mensen in Nederland zich in de aanloop naar Valentijnsdag meer zelfbewust voelt over het feit dat ze single zijn.



Bumble’s Sex & Relationships Expert, Dr Caroline West zegt: “Uit onderzoek van Bumble blijkt dat meer dan een kwart van de mensen Valentijnsdag actief vermijdt vanwege de druk die ze voelen*. Overal waar je kijkt zijn er kaarten, kleding en advertenties, waardoor het moeilijk is om te ontsnappen aan het gevoel dat je mee “moet” doen. We bouwen Valentijnsdag op tot de meest romantische dag van het jaar, dus het is geen wonder dat mensen meegaan in het moment”.



Valentijnsdag is echter niet alleen voor mensen met een relatie. Volgens Bumble’s onderzoek blijkt dat een vijfde (20%) van de mensen zich graag voor Valentijnsdag afmelden, maar voor veel mensen biedt het juist de mogelijkheid om zich te verhouden tot de meest essentiële relatie in ons leven: die met onszelf.



Dr. West heeft een gids opgesteld om Valentijnsdag angsten te overwinnen en mensen het vertrouwen te geven dat single zijn plezier met zich mee brengt:

Lees ook: 10 tips voor als je single bent op Valentijnsdag

Geef jezelf prioriteit

“Door te werken aan zelfacceptatie kunnen we onze emotionele intelligentie koesteren en onszelf beschermen tegen ongezonde relaties. Een positief gevoel en vertrouwen in onszelf helpt ons om het leven beter te verkennen, inclusief daten. Zorg er deze maand voor dat je dingen doet waardoor je je goed voelt en in een positieve mindset komt.”

Vermijd single shaming

“Bumble ontdekte dat meer dan 1 op de 4 mensen aangeeft dat nieuwsgierige vragen van vrienden en familie over hun relatiestatus hen irriteert in deze tijd van het jaar*. Een standaard antwoord paraat hebben, kan je helpen je zelfverzekerder en minder ‘on the spot’ te voelen. Misschien kan je de vraag wederkeren en vragen hoe hun romantische leven is, dan beseffen ze misschien hoe moeilijk deze vragen zijn!”

Verwerk je gevoelens

“Het is oké om je overweldigd en angstig te voelen rond Valentijnsdag. Hoewel het onaangenaam is om je zo te voelen, probeer je gevoelens te verwerken en zie dit als een kans om je relatie met jezelf te herzien. Deze oefening van introspectie kan meer onthullen over je wensen en behoeften, wat ook belangrijk is voor toekomstige relaties.

Stof de spinnenwebben af

“Hoewel terugkeren naar of denken aan vroegere vlammen verleidelijk kan zijn te midden van de Valentijnsdrukte, waarom probeer je Bumble’s trend van ‘Cobwebbing’ niet eens uit door het oude af te vegen en plaats te maken voor het nieuwe?

Lees ook: Het antwoord op de vraag: Waarom heb je geen relatie of ben je niet getrouwd?

Date op jouw manier

“Terwijl je in deze tijd van het jaar misschien de druk voelt om te daten of een relatie te hebben, heeft Bumble ontdekt dat mensen ervoor kiezen om ‘Bewust Single’ te zijn. Als je deze aanpak overweegt, neem dan de tijd om meer mindful en intentioneel te zijn over hoe je date. Bumble biedt ook een ‘Snooze’-modus, zodat je de app kunt snoozen voor een tijd naar keuze, waardoor je wat ademruimte krijgt en je weer kunt oppakken als je er klaar voor bent.”