Halloween: Pennywise (‘IT’) geeft Nederlanders de meeste nachtmerries

Laatst geüpdatet op oktober 23, 2024 by Redactie

Halloween staat voor de deur, en dat betekent pompoenen, verkleedpartijen en natuurlijk samen griezelige films kijken. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Pathé en Pathé Thuis laat zien dat horrorclown ‘Pennywise’ uit de IT films niet alleen door Nederlanders als het engste personage aller tijden wordt geselecteerd, maar ook het meest verantwoordelijk is voor nachtmerries. Daarnaast geeft maar liefst 29% van de respondenten aan ooit een angst te hebben overgehouden aan het zien van bepaalde horrorfilmpersonages (bijvoorbeeld voor clowns, maskers of poppen). Maar dit weerhoudt ons er echter niet van om regelmatig lekker een avondje te griezelen in de bioscoop of thuis op de bank. Nederlanders zijn namelijk gek op het adembenemend spannende genre: 20% van de respondenten kijkt elke maand minimaal één horrorfilm.



Op de vraag wie het engste horrorfilmpersonage aller tijden is, selecteerden Nederlanders naast Pennywise het meeste ‘Samara’, het kruipende langharige meisje uit The Ring, en ‘Annabelle’, de doodenge pop uit The Conjuring filmreeks. Chucky (Child’s Play) en The Nun (The Conjuring reeks) konden tevens op stemmen rekenen. Opvallend genoeg werden ook griezels uit kinderseries genoemd, zoals ‘Karbonkel’ en de ‘Plaaggeest’ uit Bassie & Adriaan.



Mannen en vrouwen hebben beide ‘Pennywise ‘op nummer 1 staan als de oorzaak van enge dromen, maar hun tweede plek is verschillend: mannen noemen daar de vlijmscherpe messen van ‘Freddy Krueger’, terwijl vrouwen de duistere verschijning van ‘Samara’ tijdens de nachtelijke uren vrezen.



Veel mensen die ‘ja’ antwoordden op de vraag of ze een angst hebben overgehouden, gaven aan dat juist menselijke personages Michael Myers (Halloween), Jason Voorhees (Friday the 13th) en Hannibal Lecter (Silence of the Lambs) hen angst inboezemen, in tegenstelling tot bovennatuurlijke bangmakers.

Halloween Horror

Horrorfilms zijn en blijven razend populair in Nederland. Bijna 20% van de respondenten kijkt elke maand minimaal één horrorfilm, en meer en meer Nederlanders plant een griezelige filmavond tijdens Halloween. Dit jaar zet maar liefst een kwart van hen (27%) een horrorfilm op tijdens ‘Spooky Season’. Als het aankomt op favoriete horrorfilms voor Halloween, zijn Scream (16%) en IT (15%) de absolute favorieten, gevolgd door Saw (10%) en klassiekers zoals Friday the 13th en Halloween (beide 9%).



Niet alleen op het scherm domineren horrorfiguren, ook tijdens Halloweenfeesten zijn ze populair. Veel respondenten zouden zich willen verkleden als een filmpersonage, waarbij ‘Ghostface’ uit Scream de populairste keuze is (20%), gevolgd door ‘Pennywise’ en ‘Annabelle’.

Vier Halloween met Pathé en Pathé Thuis

Of horrorfans nu de spanning op het grote doek willen ervaren of thuisblijven voor een avondje griezelen, Pathé en Pathé Thuis bieden de ultieme horrorbeleving. In de bioscoop kan tot en met 31 oktober worden ‘genoten’ van alle titels uit The Conjuring Universe. Ook is er een Heretic Unlimited Night op 31 oktober om Halloween te vieren, en draaien de veelbesproken nieuwe horrortitels Smile 2 en The Substance.



Thuis kunnen filmfans kiezen uit bijna 500 horrorfilms op Pathé Thuis, waaronder klassieke favorieten zoals IT, The Conjuring en Saw, maar ook de nieuwe populaire titels Alien: Romulus, Smile, Terrifier, A Quiet Place: Day One, Talk To Me en vele anderen.