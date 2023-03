Recept: Franse Bouillabaisse

Bouillabaisse is een Franse vissoep op basis van tomaten en heel veel vis. Hoewel er geen strikte formule is, kan deze hartige soep met zeevruchten een grote variëteit bevatten. Hier ons recept voor Franse Bouillabaisse.

Ingrediënten voor 8 personen

800 g stevige vis zoals tarbot, heilbot, tong en zeepaling

800 g zachte vis zoals kabeljauw, schelvis, wijting en zeebarbeel

750 g visafval zoals koppen en vinnen (alternatief 1 l visbouillon)

3 stuks kleine prei

3 uien

6 teentjes knoflook

1 theelepel tijm, oregano en hartig

1 gram saffraan

1/8 liter olijfolie

1 laurierblad

1,5 theelepel zout

3 mespuntjes versgemalen peper

1 l water

3 grote vleestomaten

Instructies

Was alle stukken vis, graten en visafval grondig in koud water en dep droog. Snijd de prei in fijne reepjes. Hak fijn uien en knoflookteentjes. De stevige en zachte vis apart bewaren, meng elk met de helft van de knoflook, kruiden, saffraan en 3 eetlepels olie, dek af en laat marineren. Kook de visresten in water gaar (of visbouillon) met de donkergroene preireepjes, waarvan 1 fijngesneden ui, laurierblad, zout, peper en water 35 minuten in een afgedekte pan, giet door een zeef en bewaar het vocht. Verhit de resterende olie om de resterende uien en witte preireepjes ca. 3 minuten te bakken. Voeg de stevige vis toe met de marinade, voeg de visbouillon toe en kook 5 minuten op laag vuur. Maak dwarse insnijdingen in de tomaten, kort in zeer heet water laten staan, schil verwijderen, in tweeën snijden en in grove dobbelstenen hakken. Voeg de zachte vis toe met de tomaten en marinade in de vispan en laat op laag vuur nog 8 minuten koken. Breng de Bouillabaisse nogmaals op smaak met zout en peper. Serveer met dunne sneetjes witbrood geroosterd in de oven, besmeer met kruidenboter naar smaak.