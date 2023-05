recept: heerlijke Lobster Rolls

Lobster rolls zijn afkomstig uit het New England van de jaren 1920. Het gerecht bestaat uit kreeft gemengd met mayonaise, knolselderij en dille en geserveerd in een luchtig hotdog broodje. Met forel of heilbotkuit er bovenop wordt het een modern voorgerecht of een luxe snack. We hebben hier het recept Lobster Rolls.

Lobster Rolls 4 porties

Ingrediënten

2 gekookte kreeften, ongeveer 600 g

½ stengel knolselderij

5-6 eetlepels goede mayonaise

Fijngeraspte schil van 1 citroen

Sap van 1/2 citroen

1 eetlepel fijngehakte bieslook

1 el fijngehakte dille

Zout en versgemalen zwarte peper

Voor serveren

4 hotdog broodjes of brioche brood van het type brioche

4 eetlepels forel of heilbotkuit

Licht gezouten neutrale aardappelchips

Doe dit

Schil en ontdoe de kreeft van ingewanden, snijd het vlees in grove stukken. Snijd de bleekselderij fijn.

Meng kreeftenvlees met mayonaise zodat het kreeftenvlees net aan elkaar bindt. Meng citroenschil, fijngesneden bleekselderij, bieslook en dille erdoor. Breng op smaak met citroensap, zout en versgemalen zwarte peper.

Verwarm de broden en vul ze met het kreeftenmengsel. Top met forelkuit en fijngehakte bieslook. Serveer met chips.

Meer smaak minder afval met kreeftenbouillon

Met de focus op duurzaamheid willen we ook adviseren over het koken van een goede kreeftenbouillon van de schelp die overblijft. Vries in en gebruik als basis in een risotto of voeg room toe en kook een goede soep.

Ingrediënten

Schelpen van twee kreeften

2 el olijfolie

1 gele ui

1/4 venkel, ongeveer 60 g

2 wortels, ca. 120 g

150 gram knolselderij

1 teentje knoflook

2 el tomatenpuree

2 ½ dl droge witte wijn

2 cm dillezaadjes

3 liter water

Doe dit

Zet de oven op 250 graden.

Schil en snijd alle groenten in blokjes. Pel en snipper de knoflook.

Snijd de schil in grove stukken. Spreid uit in een bakblik met bakpapier. Rooster de schelpen ongeveer 10 minuten in het midden van de oven.

Giet olie in een grote pan. Bak de groenten ongeveer 3 minuten bruin, voeg op het einde de knoflook toe.

Voeg tomatenpuree toe, roer en bak een paar minuten. Voeg wijn en dillezaden toe. Kook de vloeistof een paar minuten, voeg dan de kreeftenschelpen toe en bak nog een paar minuten.

Voeg water toe, roer en breng aan de kook. Laat 30 minuten sudderen met de deksel erop.

Zet opzij om af te koelen. Zet een nacht of in ieder geval een paar uur in de koelkast zodat de bouillon alle goede smaak opneemt.

Zeef de bouillon door een fijnmazige zeef. Vries in of koel tot gebruik. De bouillon is ongeveer 4 dagen houdbaar in de koelkast. De bouillon kan ook worden verminderd voor een meer geconcentreerde smaak.