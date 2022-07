Knolselderij – een onderschatte groente

Knolselderij is misschien niet de mooiste groente ter wereld. Maar ongelooflijk lekker en vol ongekende bereidingsmogelijkheden – van hartig tot delicaat. Dit wordt vooral gewaardeerd door koks die graag experimenteren. Ook hij is gezond en komt uit de regio. Redenen genoeg dus om de gezonde wintergroenten met hun onmiskenbaar pittige en lichtzoete smaak in tal van variaties te proberen. Knapperig als schnitzel, fijn geraspt of in blokjes gesneden in een salade, gepureerd als bijgerecht, in een stamppot, met een Bolognese saus of gewoon in handige stokjes gesneden om te snacken en dippen, in hummus of kwark. Knolselderijcreaties zijn altijd echte winnaars!

Knol met innerlijke waarden

Calcium, ijzer en veel vitamines – knolselderij heeft het allemaal! Niet alleen omdat het gezond en licht verteerbaar is, maar vooral omdat het zo variabel en veelzijdig is. Pas als je de gerimpelde schil hebt verwijderd, onthult het “zware” knolgewas, die gemakkelijk tot een kilo kan wegen, zijn innerlijke waarden: een verrassend wit innerlijk leven gepaard met veel aroma. De consistentie van knolselderij kan variëren van zacht tot zeer stevig, afhankelijk van de tijd van het jaar en de grootte van de bleekselderij. De jonge, kleine bollen met hun malse bite zijn vooral populair bij knolselderijliefhebbers. De groente, die oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied komt, was echter al in de middeleeuwen bekend en populair. Destijds vooral vanwege de potentieverhogende en lustopwekkende werking. Dit is echter niet gegarandeerd. Wat wel zeker is, is dat knolselderij, net als selderij, tot de familie van schermbloemen behoort.

Weetjes

Kracht

De knoestige knol zit vol waardevolle ingrediënten. Deze omvatten verschillende secundaire plantaardige stoffen, essentiële oliën die de spijsvertering en eetlust stimuleren en tal van vitamines zoals A, C en E, evenals belangrijke mineralen zoals calcium en ijzer. Door de bijzondere combinatie van voedingsstoffen zou knolselderij een diuretisch en immuunversterkend effect hebben.

Seizoen

In het najaar – tussen augustus en december – is knolselderij uit de lokale buitenteelt verkrijgbaar. Een uitzondering hierop vormen echter de jonge, knapperige knollen die in bundels worden verkocht. Ze zijn al beschikbaar vanaf mei. In de maanden ervoor en erna komt het uit de beschutte teelt. Doordat de knollen van de late oogst goed bewaard kunnen worden, kun je ze de andere maanden op elk moment halen.

Inkoop

Knolselderij moet bij aankoop stevig en droog zijn. Het moet ook bruin van kleur zijn aan de buitenkant en wit tot crème aan de binnenkant. Als er bladeren zijn, moeten ze er rijkgroen en fris uitzien.

Opslag

Verpakt in huishoudfolie of een vochtige theedoek is knolselderij tot 14 dagen houdbaar in het groentevak van de koelkast. Tip: Knolselderij wordt na het snijden snel bruin. Om oxidatie te voorkomen, is het het beste om citroensap of witte azijn over de interfaces te druppelen. Hierdoor blijft het vruchtvlees mooi wit.

Bereiding

Boen de knolselderij grondig met een groenteborstel onder koud water. Snijd vervolgens de bladeren en wortels af. Schil en snijd, snijd of rasp vervolgens naar wens.