Tips voor hoe je met een Tweeling kunt daten

Elk Tweeling-seizoen (21 mei – 21 jun) markeert het begin van ‘Tweelingen-laster’. Het sterrenbeeld dat iedereen graag haat – volgens TikTok zijn Tweelingen twee gezichten, emotioneel niet beschikbaar en flaky. Bumble denkt dat het anders zit.



Populaire dating-app Bumble gelooft dat het sterrenbeeld Tweelingen verkeerd begrepen kan worden en wel wat meer liefde kan gebruiken. Hun nieuwsgierigheid, speelse energie en geestige karakter zijn dingen die gevierd moeten worden en jezelf blootgeven is niet zo makkelijk als het lijkt. Zodiac badges zijn een van de meest populaire Bumble badges in Nederland met duizenden Nederlanders die elke maand hun sterrenbeeld toevoegen aan hun profiel, om op zoek te gaan naar astrolove connecties. Onlangs zagen mensen in Nederland die de Zodiac badge aan hun profiel toevoegden gemiddeld 70% meer matches dan mensen die dat niet deden. Bumble astroloog, Amelia Quint, deelt tips over hoe te daten met een Tweeling, en hun meest compatibele horoscopen.

Stel jezelf open

Tweelingen staan bekend als uitstekende flirts omdat ze geweldig zijn in communicatie. Urenlang kletsen is hun favoriete bezigheid, ongeacht het medium. Tweelingen stonden in de top drie van de tekens die vorig jaar de meeste berichten verstuurden op Bumble. De luchttekens Weegschaal en Waterman geven Tweelingen de intellectuele stimulans waar ze naar hunkeren, waardoor ze het meest compatibel zijn – maar met Boogschutters is het een echte ontmoeting tussen de geesten. Als je voorbij de drang om altijd onderweg te zijn en de discussies over de advocaat van de duivel kunt gaan, kunnen Tweelingen en Boogschutter stellen samen enorm veel plezier beleven. Spiegel de energie van de Tweelingen door je meldingen aan te houden en niet te stressen over hoe je een potentiële partner beantwoordt. Daten moet leuk zijn, dus stel je open voor nieuwe gesprekken en wie weet waar het toe leidt…

Wees een beetje chaotisch

Tweelingen worden vaak beschreven als een beetje chaotisch – maar dat is alleen maar omdat ze openstaan voor alle mogelijkheden die het leven hen biedt. Als ze daten, streven Tweelingen niet naar perfectie en zijn ze blij dat ze in het moment leven. Met dat in gedachten, maak je niet druk om de kleine dingen – richt je gewoon op het bijbenen van het tempo! De nieuwsgierige en speelse aard van Ram en Leeuw past perfect bij de Tweelingen, want zij houden van avontuur. Sta open voor nieuwe ervaringen en omarm spontaniteit.

Ga de schijnwerpers niet uit de weg

Het symbool is de tweeling en daarom verlangen zij naar een medewerker. Bekend als hypersociaal, schuwen Tweelingen niet om in het middelpunt van de belangstelling te staan en worden daar vaak voor beloond in de vorm van geweldige vriendschappen en relaties. Daten met een Tweeling betekent dat je zelfvertrouwen moet hebben en duidelijk moet zijn over wat je wilt. Dit kan betekenen dat je een beetje uit je comfortzone moet stappen, maar dat is waar het bij daten om gaat – 89% van de vrouwen in Nederland ‘grijpt de date aan’ en is comfortabel om de eerste stap te zetten en iemand mee uit te vragen.