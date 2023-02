Gegrilde groenten zijn niet alleen een heerlijk bijgerecht, maar ook een echte traktatie op een broodje! Vooral als het vers gemaakt is. En lekker gezond ook. Zo krijg je zeker genoeg groenten voor een dag binnen! We hebben hier het recept sandwich met gegrilde groenten.

Sandwich met gegrilde groenten

Ingrediënten voor 4 personen

1 courgette

2 paprika’s (rood/geel)

2 rode uien

4 el olijfolie

Zout

Peper uit de molen

4 ciabattabroodjes, elk ca. 80 g

1 slahart

2 takjes basilicum

2 el kappertjes

2 tl citroensap

200 gram mozzarella

Bereiding

Was de courgettes, maak ze schoon, halveer ze in de lengte en snijd ze in plakjes. Was ook de paprika’s, halveer, maak schoon en snij in fijne reepjes. Schil de uien en snijd ze in partjes.

Meng de groenten met 2 eetlepels olie, breng op smaak met zout en peper en laat 6-8 minuten garen op de grill (met een grillpan of op een bakplaat). Halveer de broden horizontaal en bestrijk de snijvlakken met de resterende olie. Rooster op de grill tot ze goudbruin zijn.

Was de sla, snijd hem in stukjes, schud hem droog en pluk hem kleiner. Spoel de basilicum af, schud droog en pluk de blaadjes eraf. Haal de groenten van de grill en meng in een kom met de kappertjes, sla, citroensap, zout en peper en breng op smaak. Verspreid over de bodem van elk broodje.

Laat de mozzarella goed uitlekken en scheur in stukjes. Verdeel over de gegrilde groenten en garneer met de basilicum. Leg de broodjes erop en serveer.