Hoe het juiste droge hondenvoer kopen? – 4 Tips

Hoe maak je eigenlijk een wijs besluit voor het voer voor jouw hond? Koop je gewoon wat de fokker van jouw hondenras aanbeveelt? Koop je het hondenvoer met korting? Vraag je de werknemers van de dierenwinkel naar hun mening? Wil je echt grondig analyseren en rekening houden met alle factoren die in aanmerking moeten worden genomen om het beste voer voor jouw hond te kopen en te geven, dan zijn hier 4 belangrijke tips om te overwegen bij het winkelen voor de beste hondenvoeding.

1. Ja, goed droog hondenvoer heeft vaak een hoger prijskaartje

Het is waar dat goed hondenvoer vaak een stuk duurder is dan hondenvoer van mindere kwaliteit. Dat komt omdat goed hondenvoer wordt gemaakt van ingrediënten van hogere kwaliteit en anders zijn voorbereid dan hondenvoer met een lager prijskaartje. Dat gezegd te hebben, het duurste voedsel is zeker niet altijd de beste keuze. Er worden immers tal van voedingsmiddelen van lage kwaliteit verkocht tegen hoge prijzen omdat sommige bedrijven veel geld uitgeven aan marketing en reclame. Zorg er dus voor dat je leert beoordelen wat goed en slecht eten is in jouw prijsklasse.

2. Check de ingrediëntenlijst van droog hondenvoer

De ingrediënten in voeding voor gezelschapsdieren wordt meestal op dezelfde manier vermeld als in menselijke voeding, namelijk naar gewicht van dat ingrediënt in het recept. Om te beginnen, zorg ervoor dat de voeding is voorbereid met dierlijke eiwitten, zoals kip, rund, lam, enzovoort. Houd ook rekening met groenten, fruit, granen of koolhydraatbronnen zoals aardappelen, kikkererwten en zoete aardappelen. Deze moeten compleet zijn en het liefste onbewerkt zijn, zodat ze alle complexe voedingsstoffen bevatten, met de vitaminen, enzymen en antioxidanten intact.

3. Let op de wijze van voorbereiding

Bij droog hondenvoer is de wijze waarop de voeding is voorbereid van groot belang, want dit geeft ons meer informatie over de voedingswaarde van de hondenbrokken. Zorg ervoor dat je kiest voor geperst hondenvoer dat vrij is van geur-, kleur- en smaakstoffen. Een geperste brok is niet alleen goed voor een betere verteerbaarheid, maar bij brokken die onder de 100 graden worden geperst, zullen de complexe voedingstoffen beter intact blijven. Dit betekent gezondere voeding voor jouw huisdier!

4. Neem contact op met de fabrikant en vraag om een volledige voedingsanalyse van hun product

Wil je er echt zeker van zijn dat je het beste hondenvoer hebt dat je aan jouw viervoeter kunt geven? Doe dan volledig onderzoek naar de ingrediënten en neem contact op met de fabrikant omtrent de voedingswaarden en de bereidingswijze. Fabrikanten van kwalitatief hondenvoer hebben immrs niets te verbergen en zullen maar al te graag voor je klaar staan om al jouw vragen te beantwoorden!