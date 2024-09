Dit zijn de kandidaten van nieuw seizoen ‘Holland’s Next Top Model’

Laatst geüpdatet op september 30, 2024 by Redactie

‘Holland’s Next Top Model’ is terug van weggeweest en vanaf maandag 7 oktober exclusief te streamen bij Videoland. In dit gloednieuwe seizoen strijden models in spé Fleur, Prince, Julia, Arshea, Melike, Jearnisa, Justus, Nikki, Sterre, Tobias, Royano, Stef, Jort en Gitte om de titel ‘Holland’s Next Top Model 2024′. We stellen graag de kandidaten aan je voor:

Fleur

Fleur (19) uit Amsterdam is nog druk met haar studie rechten, maar droomt stiekem ook al van een carrière voor de camera. Ondanks haar gebrek aan ervaring, ziet haar omgeving haar als een ruwe diamant met veel potentie. Geïnspireerd door Romee Strijd, droomt ze van internationaal succes.



Met haar motto “positief denken brengt je verder,” is Fleur vastbesloten om een onvergetelijke indruk te maken!







Prince

De enthousiaste Prince (20) uit Deurne kan niet wachten om deel te nemen aan ‘Holland’s Next Top Model’. Hij studeert aan de PABO en maakt content voor Jumbo’s TikTok-kanaal. Met zijn rode haren en sprankelende lach hoopt hij grote merken als Diesel en Dior te veroveren.



Hij laat speciaal voor dit avontuur zijn thuis bij “ons pap en ons mam” achter en is er klaar voor om zijn modellenavontuur te beginnen!











Julia

Julia (19) komt uit Westervoort en is klaar voor om de volgende stap in haar modellencarrière te zetten. Opgegroeid in een hechte familie, waar zelfs opa, oma en haar tante bij haar in de straat wonen, blijft thuis een belangrijke plek. Toch droomt ze ervan om de wereld rond te reizen als model.



Haar ultieme doel? Een plek op de catwalk van Dior en niemand die haar tegenhoudt!









Arshea

De 26-jarige Arshea, werkt in het dagelijks leven als PA bij een interieurbedrijf, maar maakt liever haar fulltime job van het modellenwerk. Met al een beetje ervaring op zak en de persoonlijke groei die ze heeft meegemaakt, lijkt dit het perfecte moment om door te pakken.



Hoewel ze van de buitenkant misschien wat harder lijkt, schuilt er van binnen een zachte en lieve vrouw die precies weet wat ze wil: het winnen van ‘Holland’s Next Top Model’.









Melike

Melike (22) verdeelt haar tijd tussen Turkije en Nederland om bij familie te zijn. Ondanks dat ze nog geen modellenervaring heeft, werd ze al twee keer gescout en heeft ze altijd gedroomd van het lopen voor haute couture merken zoals Chanel.



Naast haar vrouwelijke kant heeft Melike ook een stoere kant: ze rijdt motor en is altijd opzoek naar adrenaline. Met haar energieke persoonlijkheid komt ze naar HNTM om te bewijzen dat mode en avontuur perfect samengaan.









Jearnisa

De 20-jarige Jearnisa uit Pijnacker is klaar om haar modelambities waar te maken. Met haar sproetjes heeft ze een unieke uitstraling die haar doet opvallen. Haar droom is om te schitteren voor merken zoals Guess en YSL, en misschien zelfs op de cover van Vogue te staan.



In HNTM komt Jearnisa niet alleen om te winnen, maar ook om te laten zien dat je met een vrolijke houding en veel enthousiasme je grootse dromen kunt realiseren!





Justus

De goedlachse Justus (19) heeft na zijn gymnasium een tussenjaar genomen om zijn dromen te volgen. Hij vult zijn tijd nu nog met het schrijven van een televisieserie en als content creator, maar hij hoopt na dit avontuur het modellenwerk aan dit lijstje toe te voegen.



Met zijn enthousiasme en vastberadenheid staat Justus klaar om de modewereld te veroveren. Wie weet zien we hem binnenkort niet alleen op je scherm, maar ook op de catwalk!









Nikki

Nikki (22) uit Tilburg werkt als administratief medewerker bij het Openbaar Ministerie, maar droomt ervan model te worden. Na jarenlang twijfelen is ze nu klaar om de stap te zetten. Met haar ervaring in hiphopdans, passie voor fotografie en opvallende sproetjes, wil ze de modellenwereld veroveren.



Nikki ziet dit als hét moment om haar droom na te jagen. Het OM verruilen voor de catwalk? Nikki is er klaar voor!











Sterre

De 19-jarige Sterre uit Leeuwarden staat op het punt haar kinderdroom waar te maken in Holland’s Next Top Model (HNTM). Toen ze zich kon aanmelden, kreeg ze naar eigen zeggen kippenvel van enthousiasme. Met twee maanden modellenwerk in Mexico-Stad en een nuchtere Friese mentaliteit, voelt Sterre zich volledig voorbereid op een internationale carrière.



Geïnspireerd door Romee Strijd, droomt ze van high fashion shows voor merken als Gucci en Louis Vuitton. “Ik kan best onhandig zijn, maar met modellenwerk ben ik serieus en gedreven” zegt Sterre.





Tobias

Tobias (24) uit Dronten heeft al een indrukwekkende danscarrière achter de rug. Nu is hij klaar voor een nieuwe uitdaging in Holland’s Next Top Model (HNTM). Ondanks zijn eerdere ervaring met modellenwerk, ziet Tobias HNTM als de perfecte kans om zijn zelfvertrouwen als model te vergroten.



Zijn ultieme wens? Een modeshow lopen in de kleding van Jacquemus, omdat dit perfect aansluit bij zijn stijl.





Royano

Royano (20) woont in Nieuwegein en is een gedreven student Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Na een succesvolle periode in de Eredivisie basketbal, richt hij zich nu volledig op zijn nieuwe passie: modellenwerk.



Met een winnaarsmentaliteit en gedrevenheid, is Royano vastbesloten om zijn stempel te drukken op de modewereld.





Stef

Stef (25) uit Limburg, woont nu in Amsterdam en streeft ernaar om door te breken als topmodel. Na een succesvolle danscarrière in Nederland en Genève besloot hij zijn focus te verleggen naar de modewereld. Met zijn ervaring als danser voelt Stef zich goed voorbereid om voor de camera te schitteren.



Hij werkt als host bij een club en is sportinstructeur. Met zijn unieke stijl is hij klaar om jongere modellen te inspireren en zichzelf te omarmen.









Jort

Jort (24) is een sportieve jongen uit Hoorn, en werkzaam als ondernemer en sportdocent. Met zijn blonde haar, scherpe kaaklijn en blauwe ogen wordt hij vaak vergeleken met sterren als Brad Pitt en Chris Hemsworth



Met zijn motto, “Ik zou niet meedoen als ik geen kans op winnen had,” is Jort klaar om Nederland te veroveren in Holland’s Next Top Model.





Gitte

Gitte (23) woont in Tiel samen met haar moeder. Familie is erg belangrijk voor haar. Als schoonheidsspecialiste in een wellness geniet ze van het werken met make-up en verzorging, wat haar al op jonge leeftijd aantrok.



Na een indrukwekkende persoonlijke groei is Gitte nu klaar om haar droom waar te maken: meedoen aan Holland’s Next Top Model. Geïnspireerd door modellen zoals Bella Hadid, heeft ze het zelfvertrouwen gevonden om deze stap te zetten.



In dit nieuwe, veertiende seizoen is Loiza Lamers met haar aanstekelijke en bekende enthousiasme wederom de host van de zoektocht naar het nieuwe Nederlandse topmodel. Yolanda Hadid weet, als voormalig topmodel en moeder van de twee wereldberoemde dochters Gigi en Bella Hadid, als geen ander wat er nodig is om succesvol te worden. Gigi en Bella maken ook allebei hun opwachting dit nieuwe seizoen ‘Holland’s Next Top Model’. Yolanda zal zich dit seizoen, naast haar rol als jurylid, ook mentor/coach zijn voor de aspirant modellen. Nieuwe toevoeging aan de jury van het wereldwijd succesvolle topmodel format is Rodney Lam, CEO en co-owner van het internationaal bekende street fashion merk Daily Paper.



‘Holland’s Next Top Model’ geproduceerd door EndemolShine Nederland, een label van Banijay Benelux, is vanaf maandag 7 oktober wekelijks exclusief te streamen bij Videoland. The format rights as well as the rights to the finished U.S. series ‘America’s Next Top Model’ are distributed by Paramount Global Content Distribution.



