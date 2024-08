Laatst geüpdatet op augustus 30, 2024 by Redactie

Mensen met kinderen en kleinkinderen zijn gelukkiger dan mensen zonder kinderen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Keulen. De studie, uitgevoerd door Dr. Bettina Hünteler en Professor Karsten Hank, analyseerde de volledige levensloop van meer dan 3500 mensen geboren tussen 1933 en 1954 – met de focus op of en wanneer deze mensen ouders, grootouders werden en wanneer ze hun eigen ouders verloren.



Ze ontdekten dat mensen die in gezinnen van drie of vier generaties leefden gelukkiger en gezonder waren dan mensen die geen kinderen of kleinkinderen hadden of hun eigen ouders vroeg in hun leven verloren.



“In gezinnen met meerdere generaties verandert de rol van een persoon binnen zijn gezin in de loop van de tijd. Ze bekleden vaak meerdere gezinsrollen tegelijk, zoals kind, ouder en grootouder, en dit kan positief worden geassocieerd met levenstevredenheid,” zegt Hünteler



De studie onthulde ook dat mensen beter met het vroege verlies van een ouder kunnen omgaan als ze kinderen of kleinkinderen hebben, omdat dit een stabiliserend effect kan hebben op het welzijn en de effecten van verdriet en verlies kan verzachten.



“Deze bevindingen hebben belangrijke beleidsmatige implicaties. Verzorgingsstaten zouden meer aandacht moeten besteden aan hoe ze mensen met verschillende levenslopen kunnen ondersteunen, ook niet-standaard levenslopen. Mensen die bijvoorbeeld vroeg of laat ouders worden, of mensen die vroeg wees zijn geworden, hebben mogelijk speciale ondersteuning nodig om met deze gebeurtenissen om te gaan,” zegt Hünteler