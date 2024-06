Nieuw bij TLC in juli 2024

Laatst geüpdatet op juni 27, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in juli 2024? Een nieuw seizoen van 90 Day Fiance: The Other Way, Doubling Down With The Derricos en nog veel meer. Dit zijn de highlights bij TLC in juli 2024!

90 Day Fiance: The Other Way | vanaf zaterdag 20 juli om 20:00 uur

In een nieuw seizoen van 90 Day Fiance: The Other Way volgen we weer zes koppels die met verschillende nationaliteiten laten zien dat liefde grenzeloos is. Maar als Shekinah haar Turkse ‘voormalige bad boy’ Sarper opzoekt in Turkije, ontstaan er toch weer issues, doordat er voortdurend ex-geliefdes van Sarper opduiken. Gaat zijn verleden een probleem geven in hun relatie? Statler en Dempsey botsen op een heel ander vlak. Als de Britse Dempsey hun grote trip met busje door Europa helemaal gepland heeft, begint Statler zenuwachtig te worden. Het dreigt hun hele avontuur én relatie op losse schroeven te zetten. Ook de Amerikaanse Corona begint te twijfelen als ze is afgereisd naar IJsland voor haar grote liefde Ingi. Ze heeft ervoor haar carrière als verloskundige ‘on hold’ gezet en vraagt zich inmiddels af of dat wel een goede keuze was. Of wint de liefde van haar twijfel? De Amerikaanse Josh en de Chinese Lily leerden elkaar kennen via een taalles-app en trouwden al snel. Josh zegde zijn baan op en verhuisde naar China waar Lily een succesvol eigen bedrijf heeft. Maar met een werkloze Josh en een hardwerkende Lily loopt hun leven niet helemaal synchroon, wat weer effect heeft op hun relatie. Ook Joanne en de Ierse Sean zijn al getrouwd, maar dan in het geheim. Als ze besluiten naar Ierland te verhuizen, wordt het lastig hun huwelijk nog langer geheim te houden, met alle consequenties van dien. James en Meitalia zijn als tweeënhalf jaar getrouwd en woonachtig in Amerika. Omdat Meitalia heimwee naar Indonesië heeft, laat Josh zijn hechte familie achter en verhuizen ze naar haar geboorteland. Daar krijgt James allemaal kritische vragen van haar familie over financiën, taalproblemen en gezinsplanning. Was deze stap wel zo verstandig?

Doubling Down With The Derricos | vanaf woensdag 10 juli om 20:30

Nu de veertien (!) kinderen van Karen en Deon steeds groter worden, merken ze steeds meer dat hun huidige huis eigenlijk te klein is. Maar het vinden van een groter huis is tot op heden weinig succesvol geweest, waardoor Karen radeloos begint te worden. Achter haar rug om werkt Deon aan een oplossing die voor een grote verrassing zorgt. Toch lijken The Derrico’s straks een kamer minder nodig te hebben, nu de 18-jarige Darian op het punt staat naar de universiteit te gaan. De vraag is alleen nog of ze een school in de buurt kiest – zoals Deon graag wil – of eentje verder weg, zoals Karen voorstelt. Ondertussen worstelt Deons moeder GG nog met de gevolgen van haar longkanker. Nu de chemo lijkt aan te slaan, wil ze er juist liever mee stoppen, omdat ze er niet blij van wordt. Deon is het er niet mee eens, maar snapt dat hij de beslissing van zijn moeder moet accepteren. Gelukkig is er ook nog een hele hoop vrolijkheid in dit grote, grappige en gezellige gezin dat onder meer bestaat uit een tweeling, een drieling en een vijfling!

Unexpected | vanaf dinsdag 16 juli om 20:30 uur

Hoe is het om als tiener onverwacht zwanger te raken? Het zesde seizoen van Unexpected volgt weer enkele jongeren die met deze ingrijpende gebeurtenis te maken krijgen. Zoals Kayleigh en Graham die beiden slechts 15 jaar oud zijn. Een gescheurde condoom zette hun hele jonge leven op de kop. Kayleigh zegt dat ze heel populair was tot de zwangerschap, maar dat mensen op school en in de kerk haar sindsdien negatief tegemoet treden. Ook vraagt ze zich af of Graham straks wel voor de baby wil zorgen, omdat hij haar nu al amper bezoekt en hun contact vooral via telefoon gaat. Ook Emalee (18) is bang dat ze straks ze alles straks veelal alleen moet doen, omdat haar vriendje Nate met zijn 16 jaar nog zelf eigenlijk nog een kind is. De 19-jarige Jenna is opnieuw zwanger, maar nu van haar nieuwe vriendje JJ. Met Aden heeft ze inmiddels gebroken, wat voor haar een opluchting is. Maar omdat ze nog wel samen hun zoontje Luca hebben, zal ze toch contact met hem moeten onderhouden. Hoe vergaat het haar in dit nieuwe seizoen?

Welcome To Plathville | vanaf woensdag 24 juli om 21:30 uur

Hoe gaat het met het strenggelovige gezin Plath waar de spanningen de laatste jaren flink zijn opgelopen? Moeder Kim woont inmiddels op een kleine boot in Florida in afwachting van de officiële scheiding van Barry die nog in hun grote huis in Cairo, Georgia woont. Terwijl de inwonende tienerkinderen nog steeds wisselen tussen hun ouders, heeft Barry inmiddels extra gezelschap gekregen van dochter Moriah (21) die na vier jaar weer even thuis is gaan wonen om op adem te komen van haar relatie die op een niet al te fraaie manier eindigde. Tweede zoon Micah (22) is juist gaan samenwonen met zijn vriendin en heeft daarvoor zijn wilde leven in California verruild voor het meer gesettelde leven in Florida. Wie zijn vriendin is, blijft nog even geheim, omdat ze niet met haar gezicht voor de camera wil verschijnen. Ethan (25) worstelt met de afhandeling van de breuk met Olivia. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Welcome to Plathville komt ze onverwachts langs om de scheiding te bespreken. Dan blijkt dat Ethan nog veel woede voelt, maar ook liefde voor haar, waardoor hij twijfelt of hij nog wel wil scheiden. Maar Olivia denkt dat het dit toch echt het beste is en wil door met haar nieuwe leven. Net zoals Ethan en de andere Plaths dat zullen moeten doen.

Small Town Potential | vanaf zondag 28 juli om 19:00 uur

De Hudson Valley boven New York City is een geweldige plek voor wie ruim wil wonen en toch in de buurt van de grote stad wil zijn. Het bevat talloze kleine schattige dorpjes met huizen die nog betrekkelijk betaalbaar zijn. Wie geïnteresseerd is, kan niet om Davina en Kristin heen. Dit powerkoppel helpt huizenzoekers met het vinden van hun droomwoning in deze regio, waarbij ze desnoods de woning helemaal naar wens verbouwen. Want Davina is niet alleen makelaar, maar ook interieurontwerper en vriendin Kristin heeft samen met haar vader Don een aannemersbedrijf. In de eerste aflevering van de leuke serie Small Town Potential helpen ze Craig en Annalise die een huis voor rond de vier ton zoeken met minimaal drie slaapkamers en een tuin voor de hond. Davina laat ze drie verschillende huizen zien om uit te kiezen. Een huis uit 1927 met nog veel originele details, een koloniaal huis dat nagenoeg instapklaar is – maar wel iets boven budget – of een veel goedkopere woning waar nog wel veel aan gedaan moet worden. Voordeel daarvan is dat ze de woning nu naar eigen smaak kunnen inrichten, nadeel is dat ze niet veel tijd hebben. Welk huis kiezen ze en wat weten Davina en Kristin ervan te maken?

