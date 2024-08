Nieuwe Housewives in ‘The Real Housewives of Amsterdam’

Laatst geüpdatet op augustus 1, 2024 by Redactie

‘The Real Housewives of Amsterdam’ komt terug met een derde seizoen van de Videoland Original waarin zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse High Society gevolgd worden. Cherry-Ann, Djamila, Kimmylien, Maria en Tamara zijn weer te zien in een nieuwe reeks met veel humor, drama en verrassende wendingen. Na het vertrek van Hella en Susanna komen Deborah Luijendijk en Angela van den Brink de groep versterken als de nieuwe Housewives. ‘The Real Housewives of Amsterdam’ is eind dit jaar wekelijks te streamen bij Videoland.

Angela van den Brink (37) – Epoxy-art kunstenares

Angela is geboren in Amsterdam en woont nu landelijk onder de rook van Amsterdam. Ze is al 19 jaar samen met Tijmen, waarvan zes jaar getrouwd. Het stel heeft samen vier kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Angela’s leven heeft in het teken gestaan van haar kinderen, maar glamour heeft altijd hoog op het lijstje gestaan en ze is dan ook geen onbekende voor de andere vrouwen. “Ik houd van mijn APK-tje. Dat betekent: botox, fillers, tanden bleken en kleding kopen. Ik ga regelmatig naar Amsterdam Oud-Zuid voor verschillende beautybehandelingen.”

Deborah Luijendijk (38) – Eigenaresse webwinkel

Deborah is een echte Rotterdammer die voor de liefde de Euromast heeft verruild voor de Westertoren. Samen met ras-Amsterdammer Vince woont ze in Amsterdam-Oost. In oktober 2023 hebben ze zoontje Dallas gekregen. Deborah heeft een Rotterdamse tongval, is naar eigen zeggen ‘niet voor de poes’. Ze zegt wat ze denkt en doet dat met een flinke dosis humor. “In Amsterdam vind ik de vrouwen vrij arrogant en dan denk ik: doe maar rustig meid, je betaalt m’n huur niet.”



Seizoen drie van Videoland Original ‘The Real Housewives of Amsterdam’ is eind dit jaar wekelijks te streamen bij Videoland. De complete eerste twee seizoenen zijn nu al te streamen, naast verschillende internationale versies, zoals Beverly Hills, Dubai en Orange County.



‘The Real Housewives of Amsterdam’ wordt in Nederland geproduceerd door Concept Street, is een format van NBCUniversal en is eind dit jaar wekelijks te streamen bij Videoland.



Beeld: Mark Engelen/Rob Jacobs