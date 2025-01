Nominaties Oscars 2025 bekend: uitreiking live op FilmBox

Laatst geüpdatet op januari 24, 2025 by Redactie

De genomineerden voor de 97ste editie van de Oscars zijn bekendgemaakt in het Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills (Californië). De prestigieuze filmprijzen worden dit jaar in de nacht van 2 op 3 maart verdeeld over 23 categorieën, waarbij Conan O’Brien zijn debuut maakt als ceremoniehost. De grootste kanshebber dit jaar is de Franse muzikale film Emilia Pérez met maar liefst 13 nominaties. Actrice Karla Sofía Gascón, schrijft Oscargeschiedenis door de eerste transgender vrouw te zijn die genomineerd is in een acteercategorie. Daarnaast wisten ook de dramafilm The Brutalist en de muzikale fantasiefilm Wicked beide 10 nominaties te bemachtigen. Net als voorgaande jaren is de uitreiking in Nederland exclusief live te zien bij tv-zender FilmBox.

Oscars show en samenvatting op FilmBox

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 maart zijn vanaf 00.30 uur Nederlandse tijd de pre-show, rode loper en de live-uitreiking te volgen. Voor wie de hoogtepunten later wil terugzien, zendt FilmBox op maandag 3 maart om 20.30 uur een uitgebreide samenvatting uit. Speciaal voor de live Oscars show zet Ziggo kanaal 13 open voor FilmBox (dit kanaal is beschikbaar in alle televisiepakketten van Ziggo).



De zender FilmBox is onderdeel van het basispakket bij twaalf providers, waaronder KPN (kanaal 50), Ziggo (kanaal 100), CANAL+ (kanaal 14), Canal Digitaal (kanaal 14), Online.nl (kanaal 14), DELTA, Caiway, Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond.

Bekijk hier de volledige lijst met nominaties in alle 23 categorieën: Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences