Schijnzwangerschap bij teven: er is hulp

Als je hond na de race minder eet, depressief wordt of zich anders gedraagt, kan het zijn dat ze zich inbeeldt dat ze zwanger is. We geven enkele tips waar je op moet letten en wat je kunt doen om te helpen, als je een schijnzwangerschap vermoedt.

Waar komt het vandaan?

Honden ondergaan, in tegenstelling tot wij mensen, dezelfde hormonale veranderingen na de eisprong, ongeacht of ze zwanger is geworden of niet. Dit betekent dat de teven die niet drachtig worden, toch hun moederinstinct zullen aanwakkeren en in staat zullen zijn melk te maken. Honden zijn roedeldieren en de teven kunnen elkaar vaak helpen bij het opvoeden van de pups. In de huidige samenleving, waar de meeste teven alleen leven, zal een duidelijk schijnzwangerschap helaas vaak problemen opleveren.

Hoe wordt de hond beïnvloed?

Een schijnzwangerschap is een volkomen normale aandoening, maar kan in sommige gevallen stressvol zijn voor zowel hond als baasje. Heb daarom wat extra geduld met de teef, en zoek gerust samen leuke activiteiten in deze periode.



Tekenen dat men vermoedt dat de teef zwanger is, komen meestal na ca. 6–8 weken na de uitgerekende datum, maar kan ook eerder of later beginnen.



Sommige symptomen van een ingebeelde zwangerschap kunnen verward worden met ziektesymptomen, zoals baarmoederontsteking. Baarmoederontsteking is een ernstige ziekte die zich in dezelfde periode, dus net na de menstruatie, kan voordoen. Daarom is het goed om in deze periode extra goed op te letten.

De symptomen variëren van teef tot teef en ze kan een of meer van de volgende symptomen vertonen:

Ingraven van bijvoorbeeld bedden en tapijten.

Dingen ronddragen, zoals knuffels, speelgoed of schoenen.

Likt veel op de buik, borst of rond de geslachtsopening.

Onrustig.

Lethargisch en apathisch.

Zenuwachtig en angstig.

Depressief.

Korter lontje dan andere dieren en mensen.

Produceert melk.

Zwelling in de uier.

Verhoogde of verminderde eetlust.

Aankomen of afvallen

Urine-ontsteking

Als de teef veel melk produceert, bestaat de kans op het ontwikkelen van uierontsteking, oftewel mastitis zoals dit ook wel wordt genoemd. Houd daarom in de gaten of de teef veel aan haar spenen likt en of deze, of de omliggende huid, warm, gevoelig of rood wordt. Neem contact op met een dierenarts als je mastitis vermoedt.

Wat kan ik doen?

Een denkbeeldige zwangerschap gaat vanzelf over, maar er is iets dat je kunt doen om deze tijd voor de teef wat gemakkelijker te maken. Teven die veel aan zichzelf worden overgelaten, zullen vaak afdwalen. Neem daarom enkele maatregelen om haar aan iets anders te laten denken.