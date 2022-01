Tijd voor een wintermiddel: veldsla

Veldsla is onder vele namen bekend en geliefd. Zeker in de winter! Veldsla is meer dan een fris blaadje om te garneren! Veldsla als groente in plaats van garnering is ontzettend lekker, heel gezond en je kunt er alle kanten mee op!

Groen plezier van het veld

Zoals de naam al doet vermoeden, is veldsla een typische buitenvertegenwoordiger. Een hele robuuste, want voor zijn groei heeft hij heel weinig thermische energie nodig. Door zijn uitstekende vorstbestendigheid verdraagt ​​het gemakkelijk temperaturen tot min 15 graden en kan het tot in januari worden geoogst. Dan komt het aromatische groen nog even – net zo vers – uit de beschutte teelt, voordat het heel vroeg in het voorjaar weer geplant kan worden, zodat de malse blaadjes eind april al vers van het veld zijn.

Klein maar machtig!

De blaadjes zijn misschien bescheiden van formaat, maar ze maken het goed met een flinke dosis gezonde kracht! Want naast belangrijke mineralen zoals ijzer, kalium en foliumzuur bevatten ze veel vitamines en carotenen. Alles is supergezond en ideaal voor een uitgebalanceerd en zeer smakelijk eetpatroon in het koude seizoen. En – de geur verraadt het – het groene aromawonder is een valeriaanplant en heeft dus ook essentiële oliën. Overigens, om de opname van het plantaardige ijzer te verbeteren, kun je de bladeren bestrooien met een beetje citroensap.

Lekker vers op tafel!

Verse veldsla herken je aan de knapperigheid van het blad en de bladstelen. Hoe kleiner de bladeren, hoe malser en jonger de plant. Dit heeft ook invloed op de smaak. Een jongere plant heeft een mildere smaak. De typische nootachtige smaak is meer uitgesproken in de grotere bladeren. De veldsla mag echter niet te groot zijn, want dan zijn de bladeren behoorlijk hard. Het groen is het lekkerst als het wordt gegeten op de dag van aankoop. Veldsla blijft 3 dagen vers in het groentevak van de koelkast als deze verpakt is. Tip: Doe de sla in een plastic zak met gaatjes. De verpakking verlengt de houdbaarheid.

Een belevenis voor fijnproevers

Zodat het genot niet wordt belemmerd: Verwijder thuis na het winkelen alle zandresten van veldsla grondig. Als je wilt, kun je de bladeren van de rozet scheiden, in een zeef doen en onder koud stromend water afspoelen. De plant wordt echter meestal heel gelaten, omdat deze knapperiger en visueel aantrekkelijker is.

Door zijn fijne, nootachtige smaak past veldsla bijzonder goed bij hartige winterse gerechten met gevogelte en wild of sterke kaas. Een stevige saus met uien en spek rondt de winterse salade af. Als verfijnde saladevariatie met appels of champignons en een klassieke vinaigrette scoort hij ook in de lichte keuken. Tip: De dressing mag pas kort voor het opdienen aan de sla worden toegevoegd, zodat de zachte blaadjes niet inzakken.