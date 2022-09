Tips om ‘het vergeten tuinseizoen’ opnieuw te omarmen

Het klimaat verandert, en dat uit zich op vele manieren. Denk aan extreme hittegolven in de zomer afgewisseld door hevige regenbuien, zachtere winters en drogere lentes. Deze weersextremen hebben invloed op het groen in jouw tuin. Zo heeft nieuwe aanplant in de lente steeds vaker extra water nodig om te kunnen groeien. Voor een sterke, bloeiende tuin in het voorjaar, doe je er daarom goed aan hier al in de herfst mee aan de slag te gaan, weet Intratuin. Meer regen en lange, vochtige nachten maken dit seizoen een uitstekende periode om aan te planten. Zonder de schommelingen van het lenteweer kunnen je planten gemakkelijker nieuwe, sterke wortels ontwikkelen. Dat maakt dat ze in het voorjaar beter opgewassen zijn tegen droogte en goed kunnen groeien. De groenspecialist legt uit hoe dat werkt en tipt dé musthaves voor de najaarsaanplant.

Een voorsprong op een schitterend voorjaar

Move over lente! De herfst is een ideaal plantseizoen. Hoe dat precies werkt? De luchttemperatuur daalt dan wel in de herfst, maar de grond blijft warm van de maandenlange zomerzon. Of je nu wilde inheemse bloemen zaait, een groene haag plant of een bloeiende struik in de grond zet, de nog warme bodemtemperaturen in combinatie met voldoende regen stimuleren zaden om te ontkiemen en wortels te groeien. Wortels blijven groeien totdat de grond bevriest, dus planten kunnen zich goed nestelen voordat ze door de winterkou in rust gaan. Deze voorsprong vertaalt zich in een sterke groei in de lente. Met koelere luchttemperaturen in de herfst heb je geen last van zomerhittestress, ofwel hangende bladeren en takken. Dalende temperaturen geven planten namelijk het signaal dat de winter eraan komt, en daardoor richten ze hun energie ondergronds. Tegelijkertijd vertraagt de bovengrondse groei – een combinatie die perfect is voor het aansterken van de plant. Kortom, door nu aan slag te gaan in de tuin neem je een voorsprong op een bloeiend en groen voorjaar. Kom maar op met die groene voorjaarstuin!

De groene to-do list

Bij tuinklusjes in de herfst, denken veel mensen aan het winterklaar maken van de tuin en het opharken van gevallen bladeren. Maar het is dus ook een perfecte plantkans. De herfst is een ideaal moment om nieuwe planten aan je tuin toe te voegen, overwoekerde vaste planten te snoeien en de basis te leggen voor een vruchtbare bodem in het voorjaar.

Uitgeharkt? Gooi je bladeren niet meteen weg. Ze vormen een uitstekende mulch voor al je nieuw geplante bomen, struiken, vaste planten en bollen. Aan de slag. Intratuin tipt de groene must haves voor de najaarsaanplant – waarmee je zorgt voor een on-trend, bloeiende tuin in het voorjaar:

Huisje, boompje…

Met steeds warmere zomers, kunnen we wel wat verkoeling in de tuin gebruiken. Een boom zorgt voor schaduw en verkoeling op warme dagen, maakt je tuin hittebestendiger én zuivert de lucht. De herfst is een uitstekende moment om een nieuwe boom – denk aan een sering, appelboom of beukenhaag – te planten. Ze hebben tijd om hun wortels diep te vestigen voordat ze inactief worden, waardoor ze in het voorjaar een voorsprong hebben. Graaf gaten die twee keer zo diep en breed zijn als de kluit en mulch er omheen voor extra voeding voor de bodem en bescherming tegen de kou. Geef na een week veel water om het wortelstelsel aan te moedigen zich te vestigen.

Weelderige groene hagen

Een betegelde tuin met houten schutting als tuinafscheiding? Nope! Ga voor meer biodiversiteit, en zorg in één klap voor veel groen in je tuin met een haag, zoals een Taxushaag, Hulst of Struikroos. Voor een groene haag in het voorjaar kun je deze het beste alvast met blote wortel planten in de herfst. De overgrote meerderheid van haagplanten is namelijk bladverliezend en gaat in de herfst in rust. Zelfs groenblijvende hagen vertragen hun bladgroei als het kouder wordt om zichzelf te beschermen tegen de overgang van temperaturen. Een beetje alsof je gaat slapen onder een warme deken en wakker wordt in de lentezon.

Het regent, het regent…

Regenwater is gratis en perfect om aan je planten te geven. In de herfst valt er vaak genoeg regen, maar om ook voor de droge dagen voorzien te zijn is een regenton of waterschaal je beste vriend. Dit is een gemakkelijke manier om je tuin op een duurzame en goedkope manier groen te houden. Een regenton of waterschaal is er in alle soorten en maten, passend bij jouw tuin!

Goed gereedschap is het halve werk

Of het nou gaat om takken snoeien of een struik aanplanten, bij klussen in de herfsttuin kun je vaak wel een handje gebruiken. Knappe tuinhandschoenen tegen de modderige herfst aarde, een stevige schop voor het aanplanten van een boom en daarnaast kan de hark voor al het afgevallen blad natuurlijk niet ontbreken. Daarmee ben je fully equipped en kun je het hele seizoen vooruit.