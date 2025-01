Nieuw bij TLC in februari 2025

Laatst geüpdatet op januari 29, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in februari 2025? Bekijk hier de highlights van TLC in februari 2025.

Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood | vanaf zondag 2 februari om 21:00 uur

De controversiële verkoop van Taylor Swifts masteropnames leidde tot een publieke ruzie die zowel fans als beroemdheden verdeelde. Werd muzieksensatie Swift verraden door haar voormalige platenlabel omdat ze haar vooraf niet hadden ingelicht over de verkoop aan muziekproducent Scooter Braun? De man die ze nota bene verafschuwde! Of begon ze onterecht een hetze tegen Braun die in de ogen van anderen gewoon legaal deze muziek had aangeschaft? Het boeiende tweeluik Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood bekijkt beide kanten van de zaak en laat betrokkenen van beide kampen aan het woord. In de eerste aflevering schetsen mensen die Swift goed kennen het beeld van haar als feministisch icoon: een getalenteerde muzikant die keer op keer werd verraden en onderdrukt door machtige mannen, maar ondanks de misogynie van de pers en de muziekindustrie opkwam voor kunst en rechtvaardigheid. In deel twee wordt ze door insiders van de muziekindustrie juist neergezet als een manipulatieve zakenvrouw die de feiten van een deal die haar niet beviel heeft verdraaid en haar enorme fanbase heeft ingezet tegen Braun en zijn familie. Twee meeslepende en tegengestelde afleveringen dagen de kijker uit om te bepalen: wie had gelijk, wie zat fout?

My Big Fat Fabulous Life | vanaf donderdag 13 februari om 20:30 uur

Een treurig begin van het nieuwe seizoen van My Big Fat Fabulous Life als blijkt dat Whitneys moeder Babs is overleden. Een derde opeenvolgende beroerte werd haar helaas fataal. Niet alleen is dit voor Whitney een grote klap, ze maakt zich daarbij ook zorgen om haar vader Glenn die er nu ineens alleen voor komt te staan. Na de ontroerende begrafenis besluit ze hem tijdelijk in huis te nemen, zodat hij wat afleiding heeft. Ook probeert ze zijn leven wat meer richting te geven door hem mee te nemen naar aquagym en stelt ze een leuke bucketlist voor hem op: van het melken van een koe tot skydiven. Maar de grootste verrassing moet dan nog komen als blijkt dat Glenn nog een dochter heeft uit een eerdere relatie en zelfs kleinkinderen! Wat betekent dit nieuws voor de familie die nog maar net aan bekomen is van het verlies van Babs?

Chris Brown: A History Of Violence | op zondag 16 februari om 21:00 uur

Chris Brown werd alom geprezen toen hij op jonge leeftijd doorbrak als muzikant. Maar in 2009 leerde de wereld een donkere kant van het popfenomeen kennen toen hij werd veroordeeld voor de mishandeling van popster en toenmalige vriendin Rihanna. Het bleek geen incident, want in de jaren erna kwamen meerdere verhalen naar buiten van gewelddadig, intimiderend en seksueel overschrijdend gedrag door de artiest. De nieuwe documentaire Chris Brown: a History of Violence zet deze voorvallen op een rij en praat ook met een danseres die beweert door Brown verkracht te zijn. De aangrijpende documentaire trekt Browns gewelddadige gedrag in een breder perspectief, waarbij experts vertellen hoe vaak seksueel misbruik en partnergeweld voorkomen en hoe vaak de daders er nog mee wegkomen – zeker in het geval van een op handen gedragen artiest.

22 Kids and Counting | vanaf woensdag 26 februari om 21:30 uur

Kerstmis staat voor de deur van de Radfords in het nieuwe seizoen van 22 Kids and Counting. En dat betekent een enorme onderneming voor het grootse gezin van Engeland. Moeder Sue heeft besloten er een supersized event van te maken, dus doet ze voor 500 pond aan boodschappen om één groot maal te maken voor alle 22 kids. Maar of iedereen er ook zal zijn, is nog maar de vraag. Door een onbenullig voorval praten Chloe en Luke al achttien maanden niet met elkaar, ondanks dat ze samen werken in de pie company van vader Noel. Om een einde te maken aan deze ruzie en iedereen toch aan het kerstdiner te krijgen, schakelt Sue een therapeut in. Als dat niet helemaal blijkt te werken en als dan ook nog al het eten bederft doordat iemand de koelkast liet openstaan, is voor Sue de maat vol. Ze neemt drastische maatregelen om Kerst dit jaar te redden en weer eenheid te brengen in haar grote gezin.

