Waarom Kerstmis een gevaarlijke tijd kan zijn voor katten

Laatst geüpdatet op december 5, 2022 by Redactie

Lekker eten, veel cadeautjes, kaarsjes en versieringen horen bij kerst, maar voor katten is kerst niet alleen een gezellige tijd. Er dwalen veel nieuwsgierige katten af ​​met Kerstmis en ze moeten dan naar de dierenarts en worden behandeld voor vergiftiging, brandwonden of vreemde voorwerpen in de maag.



Kerstmis is een heerlijke feestdag met appeltaart plezier, creatieve kerstknutsels en heel veel lekker eten. Juist daarom is deze tijd bijzonder gevaarlijk voor speelse en nieuwsgierige katten, van wie velen na het eten van kerstversieringen, cadeaulinten of kerstbloemen naar de dierenarts moeten.

Lees ook: Tips voor een diervriendelijke kerst

Het is belangrijk dat katteneigenaren in december extra letten op wat de kat eet. De magen van de kleine katten kunnen het vette kerstvoer niet verteren, en met name chocolade is de ergste vijand, omdat cacao onder meer theobromine bevat, dat giftig is voor katten. We adviseren katteneigenaren hun miauwende vriend niet te verwennen met lekkers van de kersttafel.

Giftige kerstbloemen

Een andere vijand in de kersttijd zijn de vele planten en bloemen die huizen zo mooi sieren. Katten houden van planten proeven, maar het kan een gevaarlijke aangelegenheid zijn als de kat zijn tanden zet in kerstrozen, lelies, hyacinten, amaryllis of maretak. Vooral lelies kunnen maagklachten veroorzaken en in het ergste geval nierbeschadigingen, die in sommige gevallen zeer ernstig kunnen zijn.



Vermijd lelies in huis. Zowel de plant zelf als het water uit de potplant kunnen nierbeschadigingen bij je kat veroorzaken. Daarnaast kunnen kerstster, maretak en hulst problemen veroorzaken bij katten door irriterende het maagdarmkanaal. Als je merkt dat de algemene toestand van de kat verandert, als hij braakt of zijn eetlust verliest, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met je dierenarts. Let zoals altijd op het gedrag van je kat tijdens de zoete kerstperiode.

Levend licht

Een andere risicofactor op het feest zijn de vele kaarsen, die kwispelende staarten, snorharen en vacht in het algemeen gemakkelijk en snel te pakken kunnen krijgen. Kattenbezitters mogen de kat daarom nooit onbeheerd achterlaten in een kamer met kaarsen, of laten ronddwalen op vensterbanken en op andere oppervlakken waar gewoonlijk kaarsen branden. Goede alternatieven die voor kerstsfeer kunnen zorgen zijn elektrische lampen en heel veel gezellige lichtkettingen.

Lees ook: Deze gevaren voor honden en katten liggen op de loer in huis

Hoe je je kat de beste kerst bezorgt

Speel met de kat, maar vergeet niet de linten, klatergoud en andere dingen op te bergen als het spel voorbij is.

Vermijd giftige kerstbloemen zoals lelies, kerstrozen en hyacinten.

Trakteer de kat niet op kerst eten of snoepjes zoals chocolade.

Gebruik elektrische kerstverlichting in plaats van kaarsen.

Zorg voor een stevige kerstboom die bestand is tegen een klimmende kat.

Zorg ervoor dat je kat tussen alle kerstvoorbereidingen de rust kan opzoeken op een rustige plek.