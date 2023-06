Recept: Ayurvedische pap voor het ontbijt

Ayurveda is een duizend jaar oude gezondheidsleer uit India, die onze conventionele geneeskunde aanvult met de “kennis van het leven”. Ayurvedische principes richten zich niet alleen op het lichaam zelf, maar ook op geest en ziel. Volgens Ayurveda kun je de dag het beste beginnen met een warm ontbijt. Omdat we ’s ochtends bijzonder traag zijn en onze spijsvertering niet helemaal op gang is. Slecht verteerbaar voedsel (vooral rauwe groenten en fruit) blijft bijzonder lang in de maag zitten en kan sneller fermenteren en maagpijn veroorzaken. Maar als je je lichaam voedt met een warme maaltijd, b.v. pap, ontlast je je spijsvertering en zorg je ervoor dat het voedsel volledig kan worden benut. Kaneel, kardemom en kurkuma zijn uitstekende ingrediënten in warme pap en brengen een aantal voordelen met zich mee, zoals een antibacteriële werking en ondersteunende eigenschappen voor het immuunsysteem. Het recept Ayurvedische pap is ideaal voor een rustgevend Ayurveda ontbijt.

Ingrediënten voor 2 porties:

1 tl + 1 tl ghee (veganistisch alternatief: kokosolie)

tl + 1/2 tl kaneel

1/2 tl kardemom

1/4 theelepel gember

1/4 theelepel kurkuma

200 ml water

200 ml amandelmelk

100 g havervlokken

1 rijpe banaan

1 el amandelboter + amandelboter voor garnering

1 snufje zout

1 grote appel

1 scheutje citroen

Gesneden amandelen voor garnering

Bereiding:

Verhit in een kleine steelpan 1 tl ghee (of kokosolie). Voeg 1 tl kaneel, 1/2 tl kardemom, 1/4 tl gember en 1/4 tl kurkuma toe en bak kort op middelhoog vuur.

Prak de banaan voorzichtig fijn met een vork. Doe water en amandelmelk erbij.

Doe de kruiden erbij. Roer dan de havermout, amandelboter en banaan erdoor.

Breng de pap al roerend aan de kook, zodat het een smeuïge pap wordt.

Haal van het vuur en laat afgedekt staan.

Snijd de appel in blokjes. Verhit in een pan 1 tl ghee (of kokosolie), voeg in blokjes gesneden appels toe en verfijn met een scheutje citroen en 1/2 tl kaneel. Bak kort op middelhoog vuur.

Verdeel de pap over twee kommen en garneer met de geroosterde appel, amandelboter en gesneden amandelen.