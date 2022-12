Recept: Libanese platbrood wraps met gegrilde puntpaprika en aubergine

Helaas vergeten we nog vaak om groenten te eten tijdens de lunch! Met dit recept voor Libanese platbrood wraps met gegrilde puntpaprika en aubergine zit jij al snel op jouw groente-taks ;-). De volkoren Libanese platbroden zijn belegd met een heerlijke tahin-dip, geroosterde kikkererwten, puntpaprika’s, aubergine en tomaat. Wie wil deze wrap nou niet in hun lunchbox?

Ingrediënten

voor 2 lunchwraps

2 middelgrove tomaten, in kwarten

2 puntpaprika’s, in de lengte gehalveerd

2 (volkoren) Libanese platbroden

1 komkommer, in linten

1 aubergine, in de breedte in plakken gesneden

1 rode ui, in plakjes

¼ rode kool, in dunne plakjes

200 g kikkererwten

50 g veldsla

optioneel: 1 tl za’atar

olijfolie

zout en peper

voor de tahin-citroen dip

1 teentje knoflook, geperst

½ citroen, het sap

10 g platte peterselie, grof gehakt

1 el tahin

1 el water

Lees ook: Recept: Israëlische Tahini

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de tomaten, aubergineplakken, puntpaprika’s, rode ui en de kikkererwten over een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel het met olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Gril de groentes 30 minuten en keer halverwege om.

2. Maak ondertussen de tahin-citroen dressing. Doe alle ingrediënten voor de tahin-citroen dressing in een keukenmachine en pulseer het tot een glad geheel. Breng op smaak met zout en peper. Bewaar eventueel wat peterselie voor de garnering.

3. Besmeer de platbroden met de tahin-citroen dip en beleg ze met de veldsla, gevolgd door aubergine, puntpaprika’s, komkommer, rode kool, rode ui, tomaten en de geroosterde kikkererwten. Verdeel de za’atar over de groenten en vouw de lunchwraps op. Snijd de wraps door de helft en verdeel ze over de borden of lunchboxes.



Recept- en fotocredits: Growers United