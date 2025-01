Wie bereikt de top van ‘The Summit’?

Laatst geüpdatet op januari 28, 2025 by Redactie

In het uiterste noorden van Noorwegen wagen twaalf avonturiers, elk met hun eigen verhaal, zich aan een epische expeditie. Hun doel is om binnen twaalf dagen de top van een afgelegen berg, ‘The Summit’, te bereiken. De beloning? Een prijzenpot van maar liefst €250.000,-. Met rugzakken gevuld met een deel van het prijzengeld gaan de deelnemers op pad, wetende dat wie onderweg opgeeft, vertrekt met zijn deel van het geld en de pot verkleint voor de overgebleven avonturiers. Beau van Erven Dorens gidst de deelnemers tijdens deze onvergetelijke reis. ‘The Summit’ is vanaf zondag 16 februari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

De tocht zit vol uitdagingen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal. Tijdens de reis worden de groepsdynamiek en het vertrouwen op de proef gesteld door spannende eliminatierondes, waarin wordt bepaald wie de berg voortijdig moet verlaten. Het geld van de afvaller wordt verdeeld over de resterende groepsleden. Geeft de deelnemer zélf op, dan verliest de groep zijn deel van het geld. Onverwachte bezoeken van de mysterieuze Mountainkeeper, die de groep cryptische en fysieke dilemma’s voorlegt, zetten iedereen verder op scherp.



Beau: “’The Summit’ voelt als een film waarin de rauwe natuur en de menselijke strijd tegen zowel de elementen als elkaar centraal staan. De groepsdynamiek die onder extreme omstandigheden ontstaat, is fascinerend. Het is geweldig om vanaf de zijlijn mee te leven en te zien hoe de berg de kandidaten tot het uiterste drijft. Het is echt een schitterend spektakel.”



De berg vormt niet alleen een letterlijk hoogtepunt maar staat ook symbool voor de innerlijke reis van de deelnemers. Wie houdt stand? Wie kiest voor het geld? En wie bereikt ‘The Summit’? De mensen die deze tocht aandurven, zijn:

Anice | 39 jaar | Heerenveen

Anice groeide op in Amersfoort en Assen, waar ze haar passie voor schaatsen ontdekte. Het hoogtepunt van haar carrière was de plaatsing voor de Olympische spelen in 2018. Tegenwoordig werkt Anice als Sociotherapeut forensische psychiatrie in een tbs-kliniek. Ze ontmoette haar partner tijdens haar werk en werd in 2022 moeder van een zoon. Anice heeft altijd met volle overgave getraind om in topconditie te zijn. Nu ze moeder is geworden en haar schaatscarrière achter zich heeft gelaten, staat ze voor een nieuwe uitdaging: ontdekken of ze nog steeds zo’n fysieke en mentale kracht kan opbrengen. Mocht ze een geldprijs winnen, wil ze dat geld gebruiken om samen met haar tweelingzus op zoek te gaan naar haar biologische ouders in India.

Clémens | 35 jaar | Scheveningen

Clémens is medewerker bij de Service Desk Facilitair voor de gemeente Den Haag en daarnaast werkt hij als (hand)model. Hij is een echte familieman. Clémens heeft volgens zichzelf een stabiel, rustig leventje waarbij hij alles goed voor elkaar heeft. In ‘The Summit’ wil hij zichzelf uitdagen in de hoop zijn hoogtevrees te overwinnen en te kijken waar zijn grenzen liggen. Clémens is in het dagelijkse leven supersociaal, maar in het spel bereid om harde beslissingen te nemen om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval de top haalt.

Kalian | 38 jaar | Den Haag

Kalian heeft professioneel gehonkbald in teams in Amerika, Taiwan, Mexico en Canada en heeft daarnaast 17 jaar lang het Nederlands team vertegenwoordigd. Het absolute hoogtepunt van zijn carrière was in 2011, toen hij met het Nederlands team wereldkampioen werd door Cuba te verslaan. Voor deze prestatie werd het hele team geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Twee jaar geleden heeft Kalian besloten te stoppen met honkbal. Hij is nu actief als motivational speaker en inspireert anderen met zijn persoonlijke verhaal. Daarnaast heeft hij zijn eigen theatervoorstelling ontwikkeld.

Kayu | 33 jaar | Rotterdam

Kayu is sportief en dol op reizen. In het dagelijkse leven is ze assistent-controller. Ze wordt vaak onderschat door haar girly-girl imago, maar ze gebruikt dit juist als motivatie om op onverwachte momenten haar kracht te tonen. Ze ergert zich aan mensen die heel druk zijn, met name in de ochtend. Volgens Kayu zelf worden Aziaten vaak niet als avontuurlijk gezien en ze is vast van plan om dit stereotype te doorbreken. Ze wil bewijzen dat ze een sterke persoonlijkheid heeft en dat ze alles in zich heeft om de top te bereiken.

Mekkie | 33 jaar | Purmerend

Mekkie werkt vier dagen in de week bij de Marechaussee. Bij Defensie heeft ze zich altijd thuis gevoeld. Mekkie heeft ADHD en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Haar werk biedt op alle vlakken de mogelijkheid om te ontdekken wat ze belangrijk vindt en waar ze goed in is. Naast haar werk is haar gezin het allerbelangrijkste in het leven. Ze vindt het belangrijk om een sterke moeder te zijn die een goed voorbeeld is voor haar kinderen. Mekkie gedijt het beste wanneer ze een nieuw doel voor ogen heeft, een uitdaging die haar bloed sneller doet stromen. In ‘The Summit’ heeft ze deze uitdaging gevonden. Ze is een echte sfeermaker en in alles wat Mekkie doet, geeft ze zichzelf voor de volle 100%.

Mojgan | 56 jaar | Amsterdam

Mojgan heeft jaren voor een farmaceutisch bedrijf gewerkt. Op dit moment heeft ze een sabbatical genomen om erachter te komen wat de volgende stap wordt in haar leven. Toen Mojgan 26 jaar was, is ze gevlucht uit Iran en een nieuw leven begonnen in Nederland. Ze heeft twee volwassen zoons en is inmiddels oma. Mojgan kan geen dag zonder sport. Het woord opgeven komt niet voor in haar woordenboek. Haar motto is niet voor niets: What doesn’t kill you makes you stronger!

Nona | 33 jaar | Heesch

De grote passie van Nona is Crossfit en ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Samen met haar vriend heeft ze een eigen crossfit bedrijf opgezet en heeft ze haar eigen praktijk als voedingsdeskundige. Ze heeft een hechte band met haar moeder en haar zus die in Miami woont. Nona heeft een optimistische kijk op het leven. Ze blijft altijd vooruitkijken en heeft de overtuiging dat veelal alles mogelijk is zolang je er hard voor werkt. Nona is benieuwd hoe zwaar haar deelname zal zijn. Ze is ervan overtuigd dat ze de uitdaging fysiek aankan maar is nieuwsgierig hoe het haar mentaal zal vergaan.

Robert | 33 jaar | Purmerend

Robert werkt als educatiemedewerker in Safaripark Beekse Bergen. Hij heeft vier jaar geleden te horen gekregen dat hij reuma heeft, een schokkende mededeling die hem deed realiseren dat hij alles uit het leven moet halen. Robert is een gepassioneerde korfballer en hij heeft ook zijn vriendin op de club ontmoet. Hij ziet zichzelf als een strategische speler die altijd zal proberen de anderen een zet voor te zijn. Meedoen aan ‘The Summit’ is voor hem een droom die uitkomt want hier kan hij zijn avontuurlijke kant combineren met het spelen van een strategisch spel.

Robert | 48 jaar | Nibbixwoud

Robert heeft zeven jaar geleden zijn appartement in de hoofdstad verruild voor een prachtige stolpboerderij in Nibbixwoud. Zijn passie ligt in zijn eigen kapsalon aan de Overtoom in Amsterdam, waar hij al zijn creativiteit in kwijt kan. Robert is een open boek en altijd recht voor z’n raap. Hij heeft kortgeleden zijn beste vriend verloren en dat is voor hem een belangrijke reden om mee te doen aan de Summit. Alles uit het leven halen wat erin zit want het kan zomaar afgelopen zijn!

Robin | 25 jaar | Kampen

Robin werkt sinds twee jaar als fysiotherapeut. Hij is een echte sportfanaat en probeert aan zoveel mogelijk triatlons mee te doen. Al van jongs af aan stottert Robin, iets wat hij volledig heeft geaccepteerd. Robin is altijd bereid om anderen te helpen maar hij heeft een hekel aan mensen die zichzelf niet genoeg pushen om het maximale uit zichzelf te halen. ‘The Summit’ is voor hem een manier om zijn eigen fysieke en mentale grenzen te verkennen. Als hij die tenminste heeft…

Ser | 39 jaar | Oss

Ser is docent economie die samen met zijn vriendin in Oss woont. Zijn drang naar avontuur bracht hem al eens liftend van Arnhem naar Bosnië, een ervaring die zijn liefde voor reizen en het ontdekken van nieuwe avonturen en culturen verder versterkte. Ser is een trotse Turkse Nederlander. Voor Ser is het leven meer dan alleen zijn eigen reis; het draait ook om de relaties die hij onderweg heeft opgebouwd. Hij is zeer competitief. Verliezen is geen optie – als je geen kans maakt om te winnen, doe je gewoon niet mee!

Wanda | 42 jaar | Noordwijk

Wanda is een alleenstaande moeder van twee kinderen en werkt als parttime media-adviseur bij een uitgeverij van huis-aan-huisbladen. Wanda is aanwezig, open-minded en goudeerlijk. Ze is een krachtige persoonlijkheid die niet onopgemerkt blijft. Wanda heeft nog nooit gehiked en nog nooit gesurvivald. Maar ze is ervan overtuigd dat ze ‘The Summit’ zal halen. Ze vindt het belangrijk om aan zichzelf én haar kinderen te laten zien dat ze een sterke vrouw is die geen enkel avontuur uit de weg gaat.



Beeld: RTL / Daniel de Ruijter