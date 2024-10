Tips voor de winter in de Provence

Laatst geüpdatet op oktober 22, 2024 by Redactie

Lavendel bloeit in het hoogseizoen, truffels worden gezocht in de winter en mimos zijn de boodschappers van de lente die het landschap tussen januari en maart in een rijke gele kleur dompelen. Elk seizoen in de Provence brengt iets unieks met zich mee. Vergeet de winter niet. Het is ook zonniger dan op onze breedtegraden en het is ook veel rustiger. Het is de moeite waard om in de wintermaanden plannen te maken voor de Provence of er zelfs oud en nieuw te vieren. Als het weer niet van de beste kant is, kun je altijd een uitstapje maken naar de prachtige musea in de regio.

Wintertijd is hetzelfde als truffeltijd

Geen enkele andere zuidelijke delicatesse is zo populair als zwarte truffel. Van november tot maart wordt er gezocht, gehandeld en gefeest. Of het nu bij de trendy sterrenkok is of bij de pint op de hoek, de zwarte diamant verfijnt elk menu. Het departement Var produceert er jaarlijks 1,5 ton van. Het Provençaalse stadje Aups is een van de truffelcentra van de Provence en heeft de op twee na grootste markt voor Perigord-truffels in Frankrijk. Van de laatste donderdag van november tot eind maart is de truffelmarkt elke donderdagochtend geopend.



Op de vierde zondag van januari wordt de zwarte truffel in Aups gevierd. Naast een truffelmarkt en tal van andere activiteiten rond zwarte truffels, is er een wedstrijd voor truffelzoekhonden. In het “Hospice Saint-Jacques” is daarentegen het “Maison de la Truffe” ingericht. In vier verschillende gebieden dompelt de bezoeker zich onder in de mysterieuze wereld van de edele paddenstoel en leert hij alles over de felbegeerde knol: van het winnen tot de verwerking – en krijgt waardevolle inzichten in de wereld van truffelzoekers en -liefhebbers.

Modern in het oude en oud op een geheel nieuwe manier

De winter is ideaal om de prachtige musea van de Provence te ontdekken. Het pauselijk paleis in Avignon is nog tot de 5e Januari 2025 gewijd aan de in 2022 overleden straatkunstenaar Miss.Tic. Andere tentoonstellingen over stedelijke kunst hebben al aangetoond dat het pauselijk paleis met zijn enorme zalen een perfecte setting biedt voor deze kunstdiscipline. Met Miss.Tic zijn de eerbiedwaardige pauselijke muren voor de tweede keer gewijd aan een vrouw van hedendaagse kunst.



Wie meer op zoek is naar het nieuwe in het oude, zal enthousiast zijn over de “Inguimbertine” in Carpentras. Sinds april 2024 heeft het voormalige Armenspital de deuren geopend na de volledige verbouwing. Sinds 2017 kun je de museumbibliotheek van de ex-bisschop van Carpentras bezoeken. Op verschillende verdiepingen ontdek je nu de geschiedenis van het toenmalige pauselijke grondgebied, een indrukwekkende scenografie over de humanisten van de 17e-19e eeuw. Eeuw en kunstwerken die de stad door de eeuwen heen heeft verworven. Het gebouw schittert in zijn oude glorie en de vormgeving van de tentoonstellingen is zo schitterend dat bezoekers gemakkelijk een hele dag in de “Inguimbertine” kunnen doorbrengen.

Lentegevoelens in de winter

Tussen januari en maart, wanneer de winter woedt, ontwaakt de weelderige natuur in het kustdepartement van Var. Bijna gouden mimos dompelen het hele landschap onder in een contrastprogramma van azuurblauwe luchten, okerkleurige velden en smaragdgroene zee. En in de lucht hangt de bedwelmende geur van de bloeiende acaciasoort. Het juiste moment om de eerste lentegevoelens aan de Middellandse Zee te beleven!



De 130 kilometer lange route rijdt van Bormes-les-Mimosas via Le Rayol-Canadel, Sainte-Maxime en Saint-Raphaël naar Grasse. Een mimosa parade is in deze tijd een must! De talrijke mimosafestivals langs de route zijn niet alleen een lust voor het oog, maar nodigen ook uit tot uitstapjes naar de mimosabossen van het Esterelmassief. Want hier kom je alles te weten over de boodschapper van de lente. Een brochure in het Frans en Engels geeft informatie over evenementen, accommodatie, excursies en bezienswaardigheden langs de route. Het is gratis verkrijgbaar bij de VVV-kantoren of kan worden gedownload.

Provençaalse seizoensverlenging

Ook in de wintermaanden doet de zon zijn best in de Provence. Dus waarom niet Nieuwjaar vieren in de Luberon? De Bastide de Capelongue in Bonnieux maakt dit mogelijk door de seizoenen te verlengen. Het hotel in de vorm van een Provençaals dorp is nu geopend tot en met 6 januari. Om de lente vroeg te verwelkomen, gaat een deel van de vestiging half februari open en vanaf half maart is alles weer in bedrijf. Hier kun je volop genieten van de Luberon, want het landschap waar de “Bastide de Capelongue” zich bevindt kan niet typischer Provençaals zijn.



Sinds dit voorjaar schittert het hotel in nieuwe glorie met gloednieuwe kamers en een spa. In restaurant “La Bastide” kun je genieten van de keuken van de Michelin-chef Noël Berard, terwijl in “La Bergerie” chef-kok Mathieu Guivarch de gasten verwelkomt in een gezellige sfeer. De spa laat niets te wensen over met een Romeins bad, koelcel, hamam, fitness en uitgebreid aanbod voor behandelingen. Hier ervaar je de pure Provençaalse manier van leven en de magie van de Provence tussen heuvellandschap en struikges.



© Beeld: Var Tourisme / Pascale Fluchère