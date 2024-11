Zien: Nieuwe trailer van Videoland Original ‘Onopgelost’

Laatst geüpdatet op november 29, 2024 by Redactie

De spannende nieuwe Videoland Original crime serie ‘Onopgelost’ is vanaf 13 december in zijn geheel te bingen bij Videoland. In de zojuist verschenen nieuwe, tweede trailer stuurt de eigenzinnige professor Mia van der Linden (Georgina Verbaan) een groep studenten aan om cold cases eindelijk op te lossen, zelfs als ze daarin tegen wordt gewerkt door hoger hand.



Bekijk hier de trailer.



De nieuwe Videoland Original gaat in première met de eerste aflevering op zaterdag 14 december om 22.35 uur bij RTL 4 maar is vanaf vrijdag 13 december al in zijn geheel te bingen bij Videoland.

Over de Videoland Original ‘Onopgelost’:

Mia van der Linden is professor criminologie die via een pittig eliminatieproces een kleine groep studenten uitkiest om verschillende Cold cases op te lossen. Een studente die verdween na een date, een drill-rap moord of een baby die alleen gevonden wordt in een koffer; waar de politie destijds op een dood spoor liep, daagt Mia de studenten nu uit om breder te denken, dieper te graven en zelfs buiten de wet te treden om de daders te vinden en antwoorden te bieden aan de nabestaanden. De student die het beste presteert, krijgt de felbegeerde stage in Washington D.C.



De stille Ninthe (Marie-Mae van Zuilen), knappe Jochem (Maksim Stojanac), bitchy Vera (Veerle Dejaeger), de nuchtere Charlie (Thorn de Vries) en Melvin (Xavier Molijn) met een fotografisch geheugen gaan niet alleen de strijd aan met elkaar voor de prijs, maar ook met zichzelf. Hoeveel informatie hou je voor jezelf en wat vertel je? En zijn de vriendschappen en romances die ontstaan bestand tegen hun drang om carrière te maken?



Ondertussen wil procureur-generaal Olivier Hupkes (Hajo Bruins) de financiële steun van het programma stoppen. Mia schreef ooit een kritisch proefschrift over tunnelvisie bij de zaak van het overleden jongetje Kevin Metsers in ’93 waar Hupkes aan werkte. Dus de eigenwijze Mia accepteert de beslissing niet, zeker niet nu de zus van Kevin een smeekbede doet om de zaak weer te openen. Samen met de studenten, coördinator Jurjen Keller (Mike Libanon) en haar cynische assistente Abby (Olga Zuiderhoek) probeert Mia in het geheim, tussen alle zaken door, te achterhalen hoe een jongetje na de voetbaltraining verdween en later dood gevonden werd in een grot met een tattoo op zijn hand.



De Videoland Original serie ‘Onopgelost’ is vanaf 13 december te bingen en wordt geproduceerd door Eleven, producent Chantal van der Horst. De regie is in handen van Thomas Korthals Altes en Andre van Duren; het scenario is geschreven door Karin van der Meer, Judith Goudsmit, Martin van Steijn en Tom Bakker.