16e editie FASHIONCLASH Festival

De 16e editie van het internationale en multimediale FASHIONCLASH Festival vindt plaats van 15- 17 november 2024 bij verschillende locaties in Maastricht. Tijdens dit driedaagse festival krijgt een nieuwe generatie ontwerpers en (podium)kunstenaars uit binnen en buitenland de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met performances, expositie, fashion films, workshops, particiaptieprogramma en talks toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren.

Het programma bestaat uit o.a. uit The Clash House met mode performance, New Fashion Narratives tentoonstelling bij Bureau Europa, Fashion Film Program & Awards bij Lumière Cinema, Fashion Makes Sense participatieprogramma bij Centre Céramique en verschillende andere locaties en programmaonderdelen verspreid over de stad.

FASHIONCLASH Festival staat in het teken van het ontdekken en ondersteunen van talent, aanjagen en mede vormgeven van de actuele ontwikkelingen in de mode(wereld), het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek en het initiëren van actieve publieksparticipatie. Deelnemers van het festival behoren tot een generatie ontwerpers en kunstenaars die de grenzen van hun discipline onderzoeken en bevragen. Met hun werken begeven ze zich tussen de transdisciplinaire domeinen mode, social design, podiumkunsten en beeldende kunst. Het meerstemmige en multimediale programma is een samengestelde selectie vanuit verschillende open calls en uit de door FASHIONCLASH zelf geïnitieerde projecten die in coproductie met verschillende organisaties en makers worden ontwikkeld.

FASHIONCLASH is een ontwikkel- en presentatieplatform voor mode(cultuur) dat middels crossovers bijdraagt aan, enerzijds, de individuele talentontwikkeling van nieuwe generatie modemakers en, anderzijds, aan de algemene bewustwording over de rol van mode in de wereld.



FASHIONCLASH Festival is voor iedereen toegankelijk via kaartverkoop en/of gratis. www.fashionclash.nl