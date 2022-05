Boerenkool – trendy groenten in opmars

Boerenkool behoort tot de kruisbloemige familie en wordt beschouwd als een klassieke wintergroente. Bij lage temperaturen neemt het suikergehalte van de bladeren toe en worden ze zoet en aromatisch. Op veel plaatsen staat het gezonde groen in de eerste koude dagen van de winter al vers op tafel. De groene groenten zijn rijk aan voedingsstoffen en versterken het immuunsysteem op koude dagen. Boerenkool kan op verschillende manieren in de keuken worden gebruikt.

Lekkere variaties

De receptklassieker bij uitstek is boerenkool met worst. Het gerecht heeft een lange traditie. Het groen is ook geschikt als verfijnd groente bijgerecht of als ingrediënt in een Mediterrane lasagne. Tip: Boerenkool moet altijd kort worden geblancheerd voordat hij wordt gestoofd. In de VS viert de groente een grote opleving en wordt daar bereid in salades of als groene smoothie. Tip: De kool wordt als beter verteerbaar beschouwd als hij gekookt is.

Fitnessbouwer met een bite

Er zit veel goeds in boerenkool, zoals mineralen als calcium en kalium en vitamine A en C. Deze mengeling versterkt het immuunsysteem en maakt de groente tot de ideale metgezel in het koude seizoen. Bovendien bevat boerenkool weinig calorieën. Door het hoge vezelgehalte eet je echt je buik vol.

Opslag en bereiding

Verse boerenkool is te herkennen aan het donkergroene, stevige blad. Als wintergroente voelt hij zich vooral thuis in de kou: de koelkast is de ideale plek om hem te bewaren. Het groen blijft daar tot een week knapperig. Om de kool te bereiden, worden de afzonderlijke bladeren van de stengel gesneden en grondig schoongemaakt. De dikkere bladuiteinden moeten in een driehoekige vorm worden verwijderd, omdat ze soms een beetje taai kunnen smaken.

Recepttip: Linguine met boerenkool

Bereidingstijd: 32 minuten

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk

Ingrediënten voor 4 personen):

5 stengels boerenkool

Zout

1 el pijnboompitten

1 teentje knoflook

1/2 tl citroenschil, onbehandeld

1 el kappertjes

2 el pecorino

50 ml olijfolie

Peper uit de molen

450 gram spaghetti

Bereiding:

1. Was en snij de kool en blancheer in gezouten water gedurende ongeveer 5 minuten. Daarna afschrikken en laten uitlekken.

2. Rooster de pijnboompitten in een pan zonder vet, haal ze eruit en laat ze afkoelen. Pel de knoflook en hak deze samen met de boerenkool, pijnboompitten, citroenrasp, kappertjes en pecorino fijn in een keukenmachine. Schenk de olijfolie erbij, breng op smaak met peper en zout en meng goed.

3. Kook de spaghetti beetgaar in gezouten water. Meng de uitgelekte pasta met de boerenkoolpesto en serveer.