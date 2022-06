Groene smoothies zijn de perfecte snack

Fruit is een favoriete snack. Steeds meer fruitliefhebbers smullen nu van de vitaminerijke extra als groene smoothie – bereid in hun eigen blender en fantasierijk gecombineerd met groenten en kruiden. Groene smoothies zijn niet voor niets steeds populairder: ze zijn handig, lekker en perfect voor iedereen die uitgebalanceerd wil eten. We vertellen hier wat er in de groene vitaminebommen zit – en geven tips voor bereiding en genot.

Een mooie oorsprong

De naam “smoothie” komt van het Engelse woord “smooth”. Het betekent zoiets als “prima” en “even”.

Het zit allemaal in de mix

Groene smoothies bestaan ​​uit fruit, groenten en water. Als fruit zijn bijvoorbeeld bessen of zoete kersen geschikt. Als het om groenten gaat, kun je het beste salades, Chinese kool, bleekselderij of snijbiet gebruiken. Tip: Seizoensproducten van lokale productie zijn bijzonder vers.

Volgens je stemming

Volg bij het kiezen van groenten en fruit gewoon je eigen smaak. Wanneer je de wereld van groene smoothies betreedt, kun je het beste beginnen met mildere groenten zoals sla of spinazie.

Laat je kleuren zien

Groene smoothies krijgen hun karakteristieke kleur van het chlorofyl in bladgroenten. Het remt ontstekingen, heeft een bloedvormende werking en reinigt de darmen. Bladgroenten zijn ook rijk aan vitamines, aminozuren, mineralen en sporenelementen.

Doe de dingen niet half

Om te wennen aan de bittere stoffen die in bladgroenten zitten, verwerk je in de eerste groene smoothies zo’n 40 procent groen en 60 procent fruit. Dit geeft ze een aangename zoetheid. Later kan de mengverhouding langzaam worden omgekeerd.

Liefst kort en klein

Gebruik een blender om te bereiden. Als alternatief kunnen de powerdranken ook met de staafmixer worden bereid. Het is het beste om alles zo klein mogelijk te hakken. Hierdoor kan het lichaam de gezonde ingrediënten perfect opnemen.

Zo vers mogelijk

Consumeer groene smoothies zo vers mogelijk, want dan is het vitamine- en voedingsgehalte het hoogst. In de koelkast blijven de drankjes ongeveer drie dagen vers.